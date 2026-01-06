國泰投信與大和資產看匯市 新台幣2026年回歸平靜、日圓升至146

新台幣2025年走勢在美國總統川普對等關稅貿易戰陰影籠罩下，匯價劇烈震盪；展望2026年，國泰投信董事長李偉正預期，「新台幣、美元今年會是平靜的一年」。

回顧2025年新台幣匯價，年初貶至33元價位後，盤中一度觸及33.26元，5月之後市場情緒翻轉，新台幣急速升值，迅速升破30元整數關卡，最高來到28.828元，升幅一度高達15%。

李偉正6日出席「國泰日本不動產（本基金並無保證收益及配息）」ETF（009817）發布記者會，這也是李偉正出任國泰投信董事長以來的首場重要記者會。

面對媒體詢問匯率問題，李偉正表示，2025年新台幣變動幅度大，但往未來看，美國經濟非常好，一個國家經濟好，幣別走強就有支撐；但預期美國聯準會今年還是會有幾次降息，這對美元強勢則不利；兩項因素權衡之後，新台幣對美元今年會是平靜一年。

針對日圓後市，日本大和資產管理執行董事永島俊太郎表示，日圓2026年會碰到日本國內升息、美國降息的影響，大和資產的看法是日圓會走強，預估2026年日圓對美元將升至146日圓兌1美元價位，以今日匯價來說，就是還有升值10日圓的空間。