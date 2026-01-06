金融市場今年面臨三大變數 法人建議這樣因應就對了

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
全球金融市場2026年面臨美國期中選舉、美聯準會（Fed）主席改選，及人工智慧（AI）技術加速發展等三大變數交錯影響。金融市場示意圖。圖／AI生成
全球金融市場2026年面臨美國期中選舉、美聯準會（Fed）主席改選，及人工智慧（AI）技術加速發展等三大變數交錯影響。群益投顧建議，投資人需更靈活調整配置、關注總體環境變化，以因應高潮與轉折並存的金融交響曲。

群益投顧分析，美國期中選舉預計11月登場，若出現政黨翻轉或分裂政府局勢，稅制改革、基礎建設、科技監管等政策將面臨轉折。

舉例來說，共和黨維持國會主導權，將推動減稅與放鬆監管，有利傳統產業與能源股；一旦民主黨取得國會多數席，則對大型科技公司與金融業的監管將提高，也可能杯葛共和黨政策，升高市場波動性。

為了爭取選票，群益投顧預期川普政府將採取更多民生優惠及放鬆監管等利多政策，原先施行嚴格的關稅政策也將逐步退縮，有利物價逐步走低。

其次，現任聯準會主席鮑爾任期至5月15日，川普預計年初任命新任主席，將影響市場對利率政策的預期。

群益投顧評估，新主席將傾向「鴿派」政策，若能成功整合FOMC票委意見，搭配美國物價可望逐步走低趨勢，2026年可望出現更大降息空間，在美國經濟維持成長、企業獲利持續攀高的大環境下，降息趨勢將推升股市表現。

市場對AI投資泡沫的擔憂亦為一大變數，主要在於ChatGPT與相關生成式AI工具掀起技術浪潮以來，AI軍備競賽與日俱增，且各項AI應用持續落地，成功導入製造、醫療、教育等各行各業，對提高生產力效果無庸置疑。

與此同時，高額投資/交叉投資的背後，能否帶動營收與獲利同步增長，成為財報季投資人以放大鏡觀察的焦點，若未能持續超越預期，市場恐以股價大幅修正反應。

綜合來看，群益投顧看好，2026年股市有望受惠於AI應用落地與政策穩定所帶來的成長預期，但將同步承擔政治與利率不確定性的風險。

債市方面，若Fed立場轉向寬鬆，將有利於中長天期債券價格反彈。但若通膨壓力未解、政府赤字擴大，則債券殖利率可能維持高檔震盪。

匯市方面，考量美元走勢仍取決於利差變化與避險情緒，若美國降息幅度高於預期，美元走弱，則全球風險偏好回升，新興市場貨幣可能受益；但若政治與金融不確定性升高，美元仍將維持避險優勢。

