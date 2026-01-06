台股續創高「站穩3萬點大關」 新台幣爆量小升收31.516元

快訊

中央社／ 台北6日電
台股持續攻高，吸引外資回補，加上美元走弱，推動新台幣震盪走揚，新台幣兌美元今天收盤收31.516元，升值2.2分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出23.005億美元的大量。圖／本報資料照片
台股持續攻高，吸引外資回補，加上美元走弱，推動新台幣震盪走揚，新台幣兌美元今天收盤收31.516元，升值2.2分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出23.005億美元的大量。

美國華爾街股市4大指數全部走揚，其中道瓊工業指數收盤再創歷史新高，提振台股士氣。台股今天開低震盪後翻紅，終場上漲471.26點，收在最高點30576.3點，連2天創高。

隨著台股站穩3萬點大關，外資今天回頭買超台股，但金額不大，僅新台幣28.41億元。

新台幣兌美元今天以31.525元開盤後，盤中最高31.438元、最低31.577元。外匯交易員指出，外資今天小幅買超台股，但還沒有看到大量匯入，導致對匯價拉抬能量有限，加上壽險業持續敲進美元，匯價還是卡在區間內整理。

央行外匯局局長蔡烱民今天表示，外資是牽動新台幣匯率的主要因素，因為量能很大，而且常常集中進出，但除了外資動向，今年壽險會計新制上路，導致壽險業美元買盤增加，雖不至於對新台幣匯率有太大影響，央行仍會持續關注。

央行統計今天主要貨幣變動，美元指數因市場避險情緒降溫，主要亞幣多走揚，人民幣微升0.01%，韓元升值0.06%，新台幣升0.07%，日圓勁揚0.42%。

