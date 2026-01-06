金管會2025年開罰2.02億元 創7年來次低

快訊

中央社／ 台北6日電
金管會。聯合報系資料照
金管會今天公布，2025年對金融三業及上市櫃公司等合計開罰新台幣2億255萬元，年增13.88%，不過，金額創下7年來次低、僅高於2024年。如果進一步對照金管會2025年編列罰款預算數，達成率約76.9%。

金管會2024年裁罰307件，裁罰金額1億7786.5萬元，2025年則減少至297件，開罰2億255萬元。若觀察各業務單位狀況，僅銀行局2025年裁罰金額較2024年上升，其餘包括保險局、證期局裁罰金額都較2024年減少。

金管會統計顯示，銀行局2025年合計開罰17件、裁罰金額7034萬元，件數年減1件，不過金額呈年增2759.5萬元。

金管會銀行局副局長王允中指出，金額增加主要是因2025年較高額裁罰件數較多，前3大裁罰案分別是台灣銀行被罰2200萬元，再來是國泰世華銀與上海商銀各罰1200萬元。

金管會保險局主秘古坤榮表示，2025年保險局合計開罰36件，年增2件，裁罰金額5402萬元，呈現年減88萬元。主要因2024年針對保經代專案檢查，部分裁罰案遞延到2025年開罰，因此件數有所增加。

至於前3大金額裁罰案，分別是明台產物保險遭罰900萬，其次是台灣人壽挨罰720萬元，以及台灣人壽違反保險法跟個資法遭罰370萬元。

證券期貨投信業2025年開罰58件、開罰金額2885萬元，跟2024年相比，件數跟金額都有下滑。上市櫃公司部分，2025年共裁罰186案、開罰4934萬元，件數、金額同樣呈現年減。

觀察證券期貨投信業2025年較大額裁罰案件，5家業者裁罰金額相當，國泰投信、復華投信、永豐金證券、元大證券與京城證券皆遭開罰120萬元。

