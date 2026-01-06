外匯存底創歷史次高 重回6000億美元

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行公布外匯存底，創歷史次高 重回6000億美元。圖／本報資料照片
央行公布外匯存底，創歷史次高 重回6000億美元。圖／本報資料照片

中央銀行今（6）日公布，去（2025）年12月我國外匯存底金額為6025.53億美元，較11月增加27.62億美元，創下歷史次高水準。儘管12月外資及陸資資金仍呈現淨匯出，但在匯率變動與投資收益帶動下，外匯存底止跌回升。

央行統計，12月外資及陸資盈餘與相關股利匯出金額達77億美元，整體資金流向呈現36億美元淨匯出。外匯局長蔡烱民說明，外匯存底增加主因並非資金匯入，而是外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣兌美元升值所致。

蔡烱民指出，12月美元指數下跌1.14%，歐元、英鎊、加幣、澳幣與人民幣兌美元皆呈現升值，部分貨幣升幅甚至超過2%；僅日圓與新台幣小幅貶值，分別貶0.15% 與0.26%。此外，年底出口商因新台幣資金需求仍有結售美元情況，不排除投信ETF資金也有部分匯回。

央行也補充，我國外匯存底最高曾於去年9月達 6029.43億美元，隨後連兩月下滑，11月一度失守6000億美元關卡，12月則回升至歷史次高水準。蔡烱民強調，央行12月確有進場調節匯率，但金額不大，並非外匯存底增加的主要因素。

另外，央行去年底與美國財政部發布匯率政策聯合聲明，承諾提升匯率政策透明度，未來匯率干預資料揭露頻率，將由原本的半年一次，改為每季公布。央行將於每年1 月、4月、7月及10月，在官網公布前一季的匯率干預數據。

