蟬聯30年業務員最優 南山人壽、南山產物狂掃2026保險品質獎8大獎

2026年《保險品質獎》得獎名單揭曉，南山人壽、南山產物狂掃八項大獎，南山人壽拿下「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」及「知名度最高」四項特優獎，更是業界唯一蟬聯30年業務員最優的壽險公司。南山產物則榮獲「最佳形象」、「售後服務」、「最佳專業」及「最值得推薦」四項優等獎，溫暖的專業服務受到消費者青睞。

南山人壽深耕台灣逾63年，穩居保險領導品牌地位，持續引領保險價值轉型，透過創新商品與服務，全面升級客戶服務體驗，並積極實踐永續健康願景，提出從「個人健康」、「生活健康」、「企業健康」、「社會健康」、「環境健康」充實五大健康帳戶。此外，致力提升壽險從業人員專業能力，為保戶及其家庭提供溫暖又專業的服務，讓消費者深刻感受其價值。繼2025年一舉拿下國內外70項大獎後，今年伊始，南山人壽再傳捷報，榮獲保險品質獎「業務員最優」、「理賠服務最佳」、「最值得推薦」及「知名度最高」四項特優獎肯定，更是業界唯一累計30次獲頒「業務員最優」此項殊榮的保險公司。南山人壽承諾，將持續陪伴保戶面對風險多變的未來，讓未來有備而來。

南山產物近年持續在客戶服務與理賠作業上，以制度與數位工具強化服務品質。客服端透過智能客服系統「金好問」，提供保單與理賠相關即時查詢，協助分流常見問題，讓第一線人員能更專注於需要即時溝通與協助的案件；同時，導入雲端櫃台與OCR光學字元辨識作業機制，加快資料建檔與案件派案流程，並在跨區或突發狀況下維持服務不中斷。而理賠端則持續調整理賠受理與審查流程，結合線上通報、文件上傳與案件品質檢核機制，使案件處理進度更透明、判定標準更一致，在效率提升的同時，兼顧服務品質的穩定性。

展望未來，南山人壽與南山產物將秉持保險業公益服務的使命，積極實踐永續健康願景，並持續優化業務夥伴的專業能力與服務附加價值，成為台灣溫暖的守護力量，開創更美好、更健康的未來。