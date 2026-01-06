快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

複委託龍頭國泰證全面降價 美股個股交易手續費只收0.08%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證美股個股交易手續費只收0.08%。(摘自Thread)
國泰證美股個股交易手續費只收0.08%。(摘自Thread)

美國股市在2026年開局續展多頭走勢，各家券商紛紛調降美股交易手續費，永豐金證券率先於元旦推出優惠，緊接著，國泰證券以更具吸引力的條件加入戰局，攻占市場焦點。

2026年才開始，金融市場就帶來一波波投資人好消息。國泰證券自1月6日起，全面調降美股交易手續費，挑戰市場最低。這次優惠活動從即日起到2026年12月31日，涵蓋個股、ETF和定期定額投資，不管是短線操作、長期布局，甚至是小資族或大戶，都能享受超低費率：個股交易手續費只要0.08%，沒有低消限制，ETF每筆均一價3美元，費用透明，全球資產配置更簡單，定期定額最低10美元就能啟動，每筆手續費僅0.1美元，小額投資也能靈活規劃。

市場人士觀察，這次手續費調降針對美股市場，主因為美股在國人海外交易中占比近八成，一旦調降會讓投資人最有感，直接帶動海外投資成本大幅下降。更重要的是，相比海外券商，國人若在國內券商進行複委託交易，還有資金進出便利、免匯率風險、中文客服即時支援、完整法規保障等優勢。

根據中華民國證券商同業公會統計，2025年前11月，國人透過券商複委託交易海外商品金額達9.73兆元，比2024年同期7.07兆元成長近四成，也超過2024全年7.84兆元。穩居複委託市場龍頭的國泰證券，前11月交易金額逾2兆元，市占率21.2%，零售經紀（Retail）市場交易更以21.8%市占率領先第二名7個百分點。國泰證券此次向終端投資人祭出手續費再打8折的千分之0.8的超優惠，不僅是宣示其複委託領先話語權，也是想向海外券商的投資人信心喊話。

市場 定期定額

延伸閱讀

台積電台股或美股哪個好？他兩邊都買卻「各玩各的」 直指：母股更會漲

最牛一輪／技嘉給力 國泰56沾光

國泰投資250億 取得沃旭大彰化西南風場55%股權

國泰兒童繪畫比賽頒獎 小小畫家彩繪健康美好未來

相關新聞

年薪破百最好貸！利率比年薪逾300萬族還低 專家：差在這

限貸令上路後，2025年全國移轉量創八年新低，台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近兩年樣本數從2024年第3季的...

銀價大漲 馬年套幣售價創史上新高

中央銀行今（6）日宣布，將委請台灣銀行公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，為第三輪生肖紀念套幣系列的第十套，自即日起開放民...

新台幣升2.2分 收31.516元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.516元，升2.2分，成交金額15.33億美元

金管會宣布同意永豐銀申設曼谷辦事處 9國銀泰國辦事處待升格分行

金管會今日宣布同意永豐銀行向泰國主管機關申請設立曼谷代表人辦事處，而在新南向所有據點統計，銀行局盤點，合計共335家，其...

去年12月底外匯存底金額6,025.53億美元 創歷史次高

央行6日公布114年12月底我國外匯存底金額為6,025.53億美元，較上月底增加27.62億美元。創歷史次高紀錄。

引導保險業擴大國內投資 金管會：將開放保險業投資五大信賴產業

金管會主委彭金隆明日將赴立法院財委會，對於「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」議題進行專案報告及備詢，金管會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。