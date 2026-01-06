複委託龍頭國泰證全面降價 美股個股交易手續費只收0.08%

美國股市在2026年開局續展多頭走勢，各家券商紛紛調降美股交易手續費，永豐金證券率先於元旦推出優惠，緊接著，國泰證券以更具吸引力的條件加入戰局，攻占市場焦點。

2026年才開始，金融市場就帶來一波波投資人好消息。國泰證券自1月6日起，全面調降美股交易手續費，挑戰市場最低。這次優惠活動從即日起到2026年12月31日，涵蓋個股、ETF和定期定額投資，不管是短線操作、長期布局，甚至是小資族或大戶，都能享受超低費率：個股交易手續費只要0.08%，沒有低消限制，ETF每筆均一價3美元，費用透明，全球資產配置更簡單，定期定額最低10美元就能啟動，每筆手續費僅0.1美元，小額投資也能靈活規劃。

市場人士觀察，這次手續費調降針對美股市場，主因為美股在國人海外交易中占比近八成，一旦調降會讓投資人最有感，直接帶動海外投資成本大幅下降。更重要的是，相比海外券商，國人若在國內券商進行複委託交易，還有資金進出便利、免匯率風險、中文客服即時支援、完整法規保障等優勢。

根據中華民國證券商同業公會統計，2025年前11月，國人透過券商複委託交易海外商品金額達9.73兆元，比2024年同期7.07兆元成長近四成，也超過2024全年7.84兆元。穩居複委託市場龍頭的國泰證券，前11月交易金額逾2兆元，市占率21.2%，零售經紀（Retail）市場交易更以21.8%市占率領先第二名7個百分點。國泰證券此次向終端投資人祭出手續費再打8折的千分之0.8的超優惠，不僅是宣示其複委託領先話語權，也是想向海外券商的投資人信心喊話。