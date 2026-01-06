央行公布去年第3季 外匯市場干預金額為淨買匯12.87億美元

央行6日公布去年第3季在外匯市場的干預金額為淨買超12.87億美元。

中央銀行去年11月宣布與美國財政部已就匯率議題達成共識，並同步發布聯合聲明。央行強調，這份聲明延續雙方多年來的既有溝通原則，與台美近期的對等關稅談判並無任何關聯，也未曾接獲美方要求新台幣升值。

央行說明，長期以來，在美國財政部公布半年度匯率報告前，央行與美財政部會舉行1至2次例行性會議，並就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

本次台美聯合聲明內容延續雙方長期溝通之原則，包括：（1）不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；（2）干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。事實上，前述原則與本行現行匯率政策之實務操作一致。

此外，經與美方磋商後，央行承諾自本年12月底起，有關央行干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。