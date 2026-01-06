快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

央行公布去年第3季 外匯市場干預金額為淨買匯12.87億美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行6日公布去年第3季在外匯市場的干預金額為淨買超12.87億美元。

中央銀行去年11月宣布與美國財政部已就匯率議題達成共識，並同步發布聯合聲明。央行強調，這份聲明延續雙方多年來的既有溝通原則，與台美近期的對等關稅談判並無任何關聯，也未曾接獲美方要求新台幣升值。

央行說明，長期以來，在美國財政部公布半年度匯率報告前，央行與美財政部會舉行1至2次例行性會議，並就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

本次台美聯合聲明內容延續雙方長期溝通之原則，包括：（1）不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；（2）干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。事實上，前述原則與本行現行匯率政策之實務操作一致。

此外，經與美方磋商後，央行承諾自本年12月底起，有關央行干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

匯率 央行 財政部 外匯市場

延伸閱讀

凱基00981T宣布配息0.054元 預計1月20日除息

安理會緊急會議 美敵友皆批攻擊委國 美大使：未開戰也未占領

「唐羅主義」興起？川普猛提原油礦藏 格陵蘭也成目標

美下一步軍事干預 川普點名哥倫比亞「病得很重」

相關新聞

年薪破百最好貸！利率比年薪逾300萬族還低 專家：差在這

限貸令上路後，2025年全國移轉量創八年新低，台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近兩年樣本數從2024年第3季的...

銀價大漲 馬年套幣售價創史上新高

中央銀行今（6）日宣布，將委請台灣銀行公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，為第三輪生肖紀念套幣系列的第十套，自即日起開放民...

新台幣升2.2分 收31.516元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.516元，升2.2分，成交金額15.33億美元

金管會宣布同意永豐銀申設曼谷辦事處 9國銀泰國辦事處待升格分行

金管會今日宣布同意永豐銀行向泰國主管機關申請設立曼谷代表人辦事處，而在新南向所有據點統計，銀行局盤點，合計共335家，其...

去年12月底外匯存底金額6,025.53億美元 創歷史次高

央行6日公布114年12月底我國外匯存底金額為6,025.53億美元，較上月底增加27.62億美元。創歷史次高紀錄。

引導保險業擴大國內投資 金管會：將開放保險業投資五大信賴產業

金管會主委彭金隆明日將赴立法院財委會，對於「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」議題進行專案報告及備詢，金管會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。