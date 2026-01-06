金管會宣布同意永豐銀申設曼谷辦事處 9國銀泰國辦事處待升格分行

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布同意永豐銀申設曼谷辦事處，迄今9家國銀泰國辦事處等待升格分行。圖／本報資料照片
金管會今日宣布同意永豐銀行向泰國主管機關申請設立曼谷代表人辦事處，而在新南向所有據點統計，銀行局盤點，合計共335家，其中，泰國由於台商供應鏈移轉效應，近幾年多家銀行前往設點，但由於泰國央行態度明確，要進場營業只能透過併購當地銀行方式進行，因此迄今共9家國銀設置的辦事處在當地等待升格分行。

據了解，由於泰國央行希望銀行要再入泰國，能用併購當地銀行的方式進駐，這也使得銀行若要再進場泰國，只能用申設辦事處的方式進行，迄今國內已有9家銀行在當地設置辦事處，亦在當地等候是否有升格分行的轉機。

金管會表示， 目前本國銀行共有10家台資銀行，於泰國曼谷設立2家子行及9家代表人辦事處，倘若包括所有的子行、分行、支行在內，共有75家據點。

最早在泰國布點的是兆豐銀行，是在1994年10月進軍泰國設置子行，之後第二家透過併購前進的是中信銀行在當地設置子行，另外中信亦有設辦事處，其他有一銀、國泰世華、上海商銀、輸出入銀行、台銀、華銀、台新銀、玉山銀都是採取辦事處設點。

泰國 併購 金管會 曼谷 國銀

