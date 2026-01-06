引導保險業擴大國內投資 金管會：將開放保險業投資五大信賴產業

金管會主委彭金隆明日將赴立法院財委會，對於「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」議題進行專案報告及備詢，金管會在今日送達立院的書面報告，為引導保險業投入國內公共建設及策略性產業，金管會在書面報告中指出，將提出多項鼓勵措施，其中配合政府扶植策略性產業方向，修正法令開放保險業投資、融資半導體、人工智慧(AI)、軍工、安控、次世代通訊五大信賴產業，並研訂五大信賴產業的鼓勵投資方案，引導保險業積極評估進行五大產業的投融資。

此外，為引導鼓勵保險業投入銀髮及長照相關事業，金管會也將研議開放保險業依保險相關事業規定投資不需與保險業務連結的長照服務事業。

根據金管會盤點，截至 114年第3季底，整體保險業資金共33.5兆元，整體運用於專案運用公共及社會福利事業投資金額（含不動產地上權及有價證券等各類投資管道）約6340億元，其中屬保險法第146條之5專案運用、 公共建設及社會福利運用金額為1610億元，占保險業資金 0.5%，距法定限額15%的5.02兆元，尚有相當空間。

金管會指出，保險業參與投資公共建設及策略性產業的考量因素包括自償性佳、具長期穩定現金流量、合理報酬率、案件投資風險可控，政策具穩定性及可預測性。目前國內債券市場規模有限，保險業考量資產負債存續期間匹配需求及資金成本，長期投資海外固定收益金融商品，為減少金融市場波動對保險業海外資產 之影響，並配合政府扶植國內策略性產業及重要建設政策方向，金管會將持續檢討修正法令擴大保險業可投資範圍等，引導鼓勵保險業投入國內公共建設及策略性產業。

為鼓勵保險業投資創業投資事業與私募股權基金，金管會也指出，正研議保險業投資創投事業於500億元內適用較低風險係數，以及保險業透過私募股權基金與創投事業一定比例投資公共建設、社會福利事業及基礎建設得比照100%投資所適用的風險係數規定。金管會也統計，截至114年底，我國政府機構已發行17檔永續發展債券，發行總額共計為281億元。