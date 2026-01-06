AFTEE調查：民眾對「先買後付」認知度突破六成

金融科技品牌AFTEE先享後付，6日發布《2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查》，台灣消費者對於「先買後付」的認知度持續攀升，知道BNPL的受訪者比率連續兩年提升、達66.6%，各年齡層受訪者推薦他人使用BNPL的比率皆達65%以上。AFTEE先享後付的認知度相較去年成長12%，以使用率66%蟬聯四年BNPL品牌之冠，穩居市場領導地位。

AFTEE在台灣市場提供先買後付（BNPL）服務已滿七年，關注先買後付市場趨勢與發展，相較2024年觀察「快速、便利」是消費者選擇支付工具的首要條件，今年「回饋優惠」成為關鍵首位，已連續兩年成長。在網購詐騙頻傳的擔憂下，重視「資訊安全性」的占比大幅較去年成長近18%、今年達到48%，其成長趨勢雙雙顯示消費者看重優惠回饋深度的同時，也需達到交易安全的信賴保障。

根據《2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查》結果分析，影響受訪者「選擇支付工具」的前三大原因依序為回饋優惠（76.5%）、快速便利（76.3%），以及資訊安全性（48%）。「回饋優惠」首次躍升為誘因冠軍，可能與支付工具百家爭鳴、各品牌祭出回饋方案吸引消費者有關；而受訪者「選擇使用BNPL」的前三大原因則是回饋優惠（57%）、對其他支付有資安疑慮（52%）、彈性運用資金（48%），顯見回饋優惠同樣是會選擇使用BNPL的消費者所關注焦點之一。

BNPL也成為日常消費更輕易使用的支付工具，超過83%的受訪者想使用BNPL消費的平均金額落在10,000元以下，其中又以1,001至5,000元最多，BNPL作為「小額高頻」的日常消費支付工具。受訪者希望使用 BNPL 的消費場景，正逐步從電商網購擴展到旅遊與交通（55%）、餐飲娛樂（49%）以及日常生活服務（27%）等不同生活面向場景。

台灣近年極力防堵詐騙案件，突顯「消費安全」與「個資保障」仍是民眾關注焦點，根據調查顯示，高達84%受訪者曾因擔心資安風險而放棄結帳，並有52%受訪者擔心「其他支付的資安疑慮」進而選擇BNPL結帳，而用戶於網路購物時對BNPL的信任度也比信用卡（含簽帳卡）高4.5%。近65%沒有使用過BNPL的受訪者，會因為BNPL減少敏感個資揭露、讓消費更安心，AFTEE先享後付總經理山崎竜彗表示，經過多年深耕與支付生態系的拓展，台灣消費者逐漸對於BNPL產生信任，而AFTEE先享後付僅需手機號碼、10秒完成購買的服務特性，兼具資訊安全與快速便利，符合消費者的支付需求。

除了資安風險，還有高達77%的受訪者對收到沒買的包裹感到擔憂，AFTEE先享後付於去年9月和7-ELEVEN合作推出「超商包裹取後付」，讓消費者能夠先確認商品內容，後續再透過多元繳費管道付款，打造超商取貨全新消費體驗，從服務上線以來每月使用率增長皆超過雙位數，未來也將開放更多商戶開通該功能。