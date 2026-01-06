快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

29歲歌手Jin Denim驚傳意外逝世！親妹發文證實：病魔纏身多年

美軍活捉馬杜洛…地緣政治帶動金價漲！本周可望再現4500美元價位

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛並表態將「掌控」委內瑞拉油氣資源，地緣政治再度升溫，金價昨日再漲3%，目前價位在每盎司4460至4470美元，專家認為，本周可望再現4500美元價位，台銀則更預期最高有機會看到4550美元。

專家指出，未來金價有兩大觀察指標，一是地緣政治因素，二是芝加哥商品交易所對於貴金屬保證金的調節動態。台灣銀行的黃金周報則分析本周金價可能走勢指出，金價將在月線的4325美元有一定支撐，另外金價亦有可能上看4550美元。

對於來自保證金調高的影響，台銀分析，上周金價延續近期強勢走高一度逼近4549美元，不過金價隨即大幅拉回至 4280美元之下，除了俄烏和談有一定進展，芝商所於一週內兩次調高貴金屬保證金、擴大投資人交易成本以令金價降溫則是另一主因，當時金價重挫，最低一度跌至4,273.93美元，之後因為俄烏與中東地緣政治風險再度升溫，才使金價反彈。

不過多家預測機構仍看好金價在2026年的表現。其中，台銀引述高盛最新的2026年展望報告指出，央行購金量應會達到平均每個月70公噸，且美國金融投資組合中，黃金占比每增加一個基點，金價就會上漲1.4%，而對於今年四個季度的金價表現，高盛預期金價在第一季會回落到4200美元，第二季回升至 4400美元，第三季走高至4630美元，第四季進一步上行至4900美元。

金價 地緣政治風險 台銀 委內瑞拉 美國

延伸閱讀

她挺馬杜洛 為何能壓過諾貝爾和平獎得主 被視為委國最佳新領導人？

失去盟友馬杜洛 古巴經濟陷深淵 川普預言「徹底完蛋」

美突襲委內瑞拉／中在委投資4198億 恐淪最大輸家

魯比歐：不容西半球成美敵人基地 對抗販毒組織非開戰

相關新聞

年薪破百最好貸！利率比年薪逾300萬族還低 專家：差在這

限貸令上路後，2025年全國移轉量創八年新低，台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近兩年樣本數從2024年第3季的...

銀價大漲 馬年套幣售價創史上新高

中央銀行今（6）日宣布，將委請台灣銀行公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，為第三輪生肖紀念套幣系列的第十套，自即日起開放民...

引導保險業擴大國內投資 金管會：將開放保險業投資五大信賴產業

金管會主委彭金隆明日將赴立法院財委會，對於「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」議題進行專案報告及備詢，金管會...

美軍活捉馬杜洛…地緣政治帶動金價漲！本周可望再現4500美元價位

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛並表態將「掌控」委內瑞拉油氣資源，地緣政治再度升溫，金價昨日再漲3%，目前價位在每盎司...

壯大台灣資本市場 證交所積極推動Power Up TW提升企業價值計畫

臺灣證券交易所推動「Power Up TW 提升企業價值計畫」，截至2025年12月31日止，計有487家上市公司響應並...

TWCA攜手集保結算所 開啟行動股務新時代

隨著行動金融數位科技快速發展，臺灣網路認證公司攜手臺灣集中保管結算所為最新上線「股務事務e櫃台」手機版，提供身分識別及數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。