美軍活捉馬杜洛…地緣政治帶動金價漲！本周可望再現4500美元價位

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛並表態將「掌控」委內瑞拉油氣資源，地緣政治再度升溫，金價昨日再漲3%，目前價位在每盎司4460至4470美元，專家認為，本周可望再現4500美元價位，台銀則更預期最高有機會看到4550美元。

專家指出，未來金價有兩大觀察指標，一是地緣政治因素，二是芝加哥商品交易所對於貴金屬保證金的調節動態。台灣銀行的黃金周報則分析本周金價可能走勢指出，金價將在月線的4325美元有一定支撐，另外金價亦有可能上看4550美元。

對於來自保證金調高的影響，台銀分析，上周金價延續近期強勢走高一度逼近4549美元，不過金價隨即大幅拉回至 4280美元之下，除了俄烏和談有一定進展，芝商所於一週內兩次調高貴金屬保證金、擴大投資人交易成本以令金價降溫則是另一主因，當時金價重挫，最低一度跌至4,273.93美元，之後因為俄烏與中東地緣政治風險再度升溫，才使金價反彈。

不過多家預測機構仍看好金價在2026年的表現。其中，台銀引述高盛最新的2026年展望報告指出，央行購金量應會達到平均每個月70公噸，且美國金融投資組合中，黃金占比每增加一個基點，金價就會上漲1.4%，而對於今年四個季度的金價表現，高盛預期金價在第一季會回落到4200美元，第二季回升至 4400美元，第三季走高至4630美元，第四季進一步上行至4900美元。