市場回溫 風險債續強

美國聯準會會議紀錄凸顯分歧，大多數官員認為適合進一步降息，公債殖利率則在2025年最後一個交易日回升，使債市漲跌互見，風險債續強。

回顧2025年，安聯投信表示， 去年底風險行情回溫帶動，風險債小幅收漲。其中，美國非投資級債全年累積漲幅超8%，利差較2024年底進一步收斂。整體指數市值增加1,400億美元，升評(移出指數)約占總市值8%，降評(移入指數)約占2%；可轉債全年上漲17.98%。另受到年末交投清淡影響，新興貨幣持續高歌。

在利率政策展望上，安聯投信表示，2026年全球央行貨幣政策維持寬鬆基調，但步調可能略微放緩。2025年受到川普關稅政策衝擊外貿加上內需放緩，各國央行紛紛採取降息等寬鬆貨幣政策，展望2026年，各國央行將進入降息觀察期，確認降息政策能否在不拉高通膨情況支撐經濟表現，考量全球經濟狀況，預期各國央行仍會維持寬鬆貨幣政策。

其中，美國聯準會自2025年第3季開始降息，並於12月開始停止量化緊縮，由於通膨仍然僵固加上官員也需要進一步觀察經濟表現，因此2026年聯準會降息空間將落在1-2碼。歐洲央行2025年大幅降息至2%，政策利率大致回落到與通膨相當水準，2026年再降息空間有限，但因歐洲經濟仍處於低度成長，預期仍有望透過維持寬鬆貨幣環境來支撐經濟表現。

日本央行則是持續維持利率正常化方向，但因日本2026年經濟成長有限，所以日本央行貨幣政策正常化腳步將會相當緩慢。新興市場國家通膨持續放緩，2026年新興市場國家央行仍具有降息空間，或可透過進一步寬鬆貨幣政策來支撐經濟表現。

面對2025年市場強勁表現後的波動環境，安聯投信建議，以多元布局應對波動平衡收益與成長。其中複合資產多元布局，兼顧收益及資本利得；複合債平衡波動，券種上可搭配投資等級債、中短天期債券，同時也爭取收益機會。

債市布局上，安聯投信表示，聚焦品質收益兼具的公司債仍是較佳策略；主要是公司債券利差已大幅縮窄，但因收益率仍高於過往水準與公債，且企業財務體質穩健，發行條件偏向再融資，違約率可控，故信用債投資吸引力仍在。

在債券評級部份，美國限制性利率水準仍使得低評級CCC級公司面臨較高的再融資難度，表現受到壓抑，而A級以上較高評級公司債違約率雖然極低，但利差偏窄，收益率相對不具吸引力。在考量信用品質與債券收益下，仍相對偏好BBB-B信用級別公司債。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，有鑑於企業營運展望相繼上修、挹注股東權益報酬率；面對成長又波動的市場，仍建議以美股、可轉債、非投資等級債的均衡配置，透過分散投資組合、及多重收益來源掌握長期投資機會。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿表示，隨著全球通膨壓力放緩與聯準會降息路徑不變，新興市場債券不僅具備高債息的吸引力，仍有望迎來資本利得。

劉珉睿表示，從宏觀角度來看，資金將持續回流新興市場，尤其過去兩年普遍低配新興市場部位；至於基本面，首先，相較於已開發國家政府債務占 GDP 比重持續攀升，部分新興國家實行嚴謹財政紀律，債信評等是有上調空間如摩洛哥、巴哈馬等；其二、供應鏈及貿易重組，也有利於新興亞洲及拉美部分國家。