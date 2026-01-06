東西市場兩樣情 市場聚焦AI、利率政策

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

耶誕行情推升有限，東西市場兩樣情。美國聯準會官員對降息步調看法分歧，俄烏停火前景變數不斷，年末市場交易較為清淡，大型科技股走勢分化。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美股從歷史高點回落歐股收紅。其中，美股大型科技股走勢分化，日本央行會議紀要顯示應仍會維持升息步調，俄烏和平協議狀況反覆、地緣政治消息不斷，但股市受影響有限。

安聯投信表示，近期AI相關投資消息不斷，顯示市場競爭及需求仍非常強勁，仍是市場焦點。就盤面上，2025年底美國大型科技股漲勢分歧，AI及電動車指數表現較為疲弱，多數主題亦多以走跌作收，偏重在必須消費及醫療保健類公司、寵物主題等則表現相對抗跌。

在利率政策方面，美國聯準會公布12月會議紀要突顯內部分歧，多數官員認為若通膨回落，適宜進一步降息，但也有部分決策者主張一段時間內按兵不動；日本央行近期貨幣政策會議「主要意見」顯示，在決定升息會議上，有政策委員提出「今後也需在適當時機調整貨幣寬鬆程度」等，要求繼續升息意見紛紛湧現。

面對2025年市場強勁表現後的波動環境，建議以多元布局應對波動平衡收益與成長。其中複合資產多元布局，兼顧收益及資本利得；複合債平衡波動，券種上可搭配投資等級債、中短天期債券，同時也爭取收益機會；結構創新領域則聚焦如AI、台股、台股高息成長策略、智慧城市趨勢。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，關稅影響放緩，S&P500企業今、明年獲利也開始觸底上修，意味基本面繼續支持股市表現。此外，AI結構利基驅動成長引擎，亦抵銷部分負面干擾。寬鬆政策周期、增長企業獲利和經濟動能，結構成長方向並未改變，均有助多頭行情延續。

展望後市，莊凱倫表示，隨著聯準會啟動預防式降息，搭配財政政策雙寬鬆的金融環境，將有助於2026年各產業獲利普遍回升，進一步推動科技以外的產業實現更廣泛的成長，預期中長期基本面與企業獲利動能仍將為風險資產提供支撐，建議以多元方式布局，平衡收益與成長機會。

安聯投信台股團隊表示，近期盤面上以AI供應鏈，包括：Foundry、OSAT、CPO、PCB/CCL、記憶體等族群表現相對亮眼，傳產股則以金融股、運輸表現較佳。現階段市場焦點聚焦AI需求成長、上游材料供需吃緊、關鍵零組件規整提升及股價基期等概念。隨著行情走高伴隨潛在波動可能放大，預期市場資金有望更集中在這些族群。

就關注議題方面，安聯投信台股團隊表示，隨著2026年開年，包括：元月營收即將公布、部分企業將先行公布自結財報數據以及部分重要企業法說相繼登場，其企業資本支出與展望等訊息，都將可能成為短線上牽動市場氛圍的關鍵因素。另一方面，台美貿易談判尚未公告，不過目前市場偏向正面看待最終結果。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，外資在2025年12月大幅賣超，可期待元月回補；電子業年初會有更多產能建置計劃相繼公布，值得關注。至於在投資上，建議以現有AI相關等主流股為核心布局，搭配產業基期較低的類股。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，去年12月以來AI概念股多處於震盪整理格局，盤面上在資金與風格輪動下，以金融、綠能環保與營建類等風格偏向價值與高股息族群表現相對較佳；靈活配置的多效率有助於應對多變的市場風格。

施政廷表示，台股元月行情歷史上漲機率高，元月年展望有基本面支撐。首先，資金面相對友善，M1B YoY持續正成長，顯示資金回流，有助於買盤進場；其次，AI產業基本面持續強勁，且持續上修，為台股提供成長動能；第三，景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，為企業獲利奠定基礎。

