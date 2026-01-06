消費者選擇支付工具三大關鍵 近六成因這個原因選擇「先買後付」

日本金融科技品牌AFTEE在台灣市場提供先買後付（BNPL）服務，至今已進入第7年，6日發布《2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查》，調查顯示，受訪者選擇使用BNPL的前三大原因分別是，回饋優惠（57%）、對其他支付有資安疑慮（52%）、彈性運用資金（48%）。

消費者選擇支付工具 重視資訊安全占比提升

AFTEE發布《2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查》，結果分析，影響受訪者「選擇支付工具」的前三大原因依序為回饋優惠（76.5%）、快速便利（76.3%），以及資訊安全性（48%），尤其在網購詐騙頻傳下，重視資訊安全性的占比年成長近18%，達到48%。

AFTEE分析，回饋優惠首次躍升為誘因冠軍，可能與支付工具百家爭鳴、各品牌祭出回饋方案吸引消費者有關。

而受訪者選擇使用BNPL的前三大原因則分別是，回饋優惠（57%）、對其他支付有資安疑慮（52%）、彈性運用資金（48%），顯見回饋優惠同樣是會選擇使用BNPL的消費者所關注焦點之一。

另外，超過83%的受訪者想使用BNPL消費的平均金額落在10,000元以下，其中又以1,001至5,000元最多，也顯示BNPL作為「小額高頻」的日常消費支付工具趨勢。除此之外，受訪者希望使用BNPL的消費場景，也正逐步從電商網購擴展到旅遊與交通（55%）、餐飲娛樂（49%）以及日常生活服務（27%）等不同生活面向場景。

先買後付業者調查：84%受訪者曾因擔心資安風險而放棄結帳

而「消費安全」與「個資保障」仍是民眾關注焦點，根據調查顯示，高達84%受訪者曾因擔心資安風險而放棄結帳，並有52%受訪者擔心「其他支付的資安疑慮」進而選擇BNPL結帳，而用戶於網路購物時對BNPL的信任度也比信用卡（含簽帳卡）高4.5%。AFTEE也發現，近65%沒有使用過BNPL的受訪者，會因為BNPL減少敏感個資揭露、讓消費更安心，而嘗試使用 BNPL。

除了資安風險，還有高達77%的受訪者對收到沒買的包裹感到擔憂。AFTEE先享後付在去年9月和7-ELEVEN合作推出「超商包裹取後付」，讓消費者能夠先確認商品內容，後續再透過多元繳費管道付款，打造超商取貨全新消費體驗，從服務上線以來每月使用率增長皆超過雙位數，未來也將開放更多商戶開通該功能。

AFTEE先享後付總經理山崎竜彗表示，近80%受訪者進一步瞭解AFTEE先享後付的風控機制與使用方式後，對整體BNPL的信任度提升，其中超過90%受訪者更願意使用AFTEE先享後付結帳，顯示當消費者理解BNPL「不需透露過多個資」、「先取貨後付款」的機制時，更能有效建立消費信心。