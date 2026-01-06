快訊

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

玉山金報喜 2025年大賺342.9億元再創新高 23日召開股臨會

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金控（2884）今率先公布2025年12月自結盈餘，單月稅後盈餘20.1億元，累計稅後盈餘342.9億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加31.5%，EPS為2.12元，ROE為13%，均為歷年最高紀錄。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘327.4億元，較去年同期增加33.4%；玉山證券26.1億元；玉山創投1.2億元；玉山投信1.9億元。

玉山透過完整的海內外布局與資源整合帶動各項跨境業務成長，2026年也將在日本、印度、北美等地完成新的營業據點籌設，讓玉山國際金融的版圖更加完整，提供顧客國際化的便捷金融服務；財富管理手續費收入突破150億元，保險手續費更連續5年雙位數成長率。玉山金控在2025年7月併入保德信投信並更名為玉山投信，在加入金控之後展現優異的整合綜效，投信獲利成長超過20%並創該公司近年來獲利最高。

此外，玉山強調看好台灣保險業接軌國際以及亞洲資產管理中心政策所帶來的契機，將在今年1月23日股東臨時會通過合意併購三商美邦人壽（2867），相信透過金控、銀行、保險、證券、投信完整金融版圖的商品與服務，發揮更大的整合綜效，迎向金控2.0時代各項商機與未來。

玉山金控 保險

延伸閱讀

玉山結盟和信 推永續醫療

玉山八通關新康吊橋纜繩斷裂 玉管處急喊原路折返、申請全退件

鄭明典分享玉山第一道曙光 雲海中透出畫面絕美

影／玉山降雪！4人登山隊攀南二段傳失聯 今回報找到了

相關新聞

年薪破百最好貸！利率比年薪逾300萬族還低 專家：差在這

限貸令上路後，2025年全國移轉量創八年新低，台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近兩年樣本數從2024年第3季的...

銀價大漲 馬年套幣售價創史上新高

中央銀行今（6）日宣布，將委請台灣銀行公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，為第三輪生肖紀念套幣系列的第十套，自即日起開放民...

壯大台灣資本市場 證交所積極推動Power Up TW提升企業價值計畫

臺灣證券交易所推動「Power Up TW 提升企業價值計畫」，截至2025年12月31日止，計有487家上市公司響應並...

TWCA攜手集保結算所 開啟行動股務新時代

隨著行動金融數位科技快速發展，臺灣網路認證公司攜手臺灣集中保管結算所為最新上線「股務事務e櫃台」手機版，提供身分識別及數...

先買後付（BNPL）業者調查 逾8成民眾曾因資安疑慮放棄結帳

日本市占率第一，來台已經七年的金融科技品牌AFTEE先享後付，今日發布《2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查》，調...

影／銀、銅價上漲 央行馬年套幣售價調漲避免套利

農曆新年將至，中央銀行今天公開網路預售「馬年生肖紀念套幣」，由於銀價、銅價今年飆漲，這次每套售價調漲到台幣2450元。發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。