玉山金報喜 2025年大賺342.9億元再創新高 23日召開股臨會

玉山金控（2884）今率先公布2025年12月自結盈餘，單月稅後盈餘20.1億元，累計稅後盈餘342.9億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加31.5%，EPS為2.12元，ROE為13%，均為歷年最高紀錄。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘327.4億元，較去年同期增加33.4%；玉山證券26.1億元；玉山創投1.2億元；玉山投信1.9億元。

玉山透過完整的海內外布局與資源整合帶動各項跨境業務成長，2026年也將在日本、印度、北美等地完成新的營業據點籌設，讓玉山國際金融的版圖更加完整，提供顧客國際化的便捷金融服務；財富管理手續費收入突破150億元，保險手續費更連續5年雙位數成長率。玉山金控在2025年7月併入保德信投信並更名為玉山投信，在加入金控之後展現優異的整合綜效，投信獲利成長超過20%並創該公司近年來獲利最高。

此外，玉山強調看好台灣保險業接軌國際以及亞洲資產管理中心政策所帶來的契機，將在今年1月23日股東臨時會通過合意併購三商美邦人壽（2867），相信透過金控、銀行、保險、證券、投信完整金融版圖的商品與服務，發揮更大的整合綜效，迎向金控2.0時代各項商機與未來。