台新00842B 預計每單位配息0.7元 創新高

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金（00842B）所追蹤的指數成分債，聚焦於信評良好、財務體質穩健的銀行債券，根據台新投信官網最新公告，最近一期00942B每單位配息金額為0.7元，從過去一年的0.5、0.55、0.055、0.6逐步調升至0.7元創新高，以去年12月31日淨值計算，年化配息率已超過8%，預計16日除息，15日為最後買進日。

台新美元銀行債券15年期以上ETF研究團隊表示，總體環境來看，通膨雖仍具黏著性，但已較高峰明顯回落，市場焦點逐步由「抑制通膨」轉向「穩定經濟成長」，長天期優質債券的殖利率水準與潛在資本利得空間同步浮現，成為投資人布局中長期穩定現金流的重要選項。

對於希望在利率波動環境中，仍能持有相對穩定資產的投資人而言，銀行債具備「防禦中帶有收益彈性」的特性，適合納入核心資產配置。

台新美元銀行債券15年期以上ETF研究團隊分析，債券ETF透過分散持債與被動追蹤指數機制，有效降低單一發行人風險，並提供透明、便利的投資管道，相較直接投資單一債券ETF具備流動性佳、交易門檻低、資訊揭露完整等優勢，適合作為固定收益部位的策略。面對市場不確定性仍高的投資環境，透過債券ETF進行有紀律的資產配置，有助於提升整體投資組合的穩健度與長期韌性。