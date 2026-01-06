凱基人壽布局美元利變市場 瞄準長期保障需求

農曆年前向來是民眾檢視保障的重要時間點，加上主管機關政策面持續強化保險要回歸保障本質，市場對於具長期穩定性的終身壽險需求更加明顯。凱基人壽指出，近年整體環境不確定性較高，民眾更重視「分散風險」與「保障延續性」，利率變動型終身壽險因具備終身保障、可長期持有、並在宣告利率高於預定利率時享有增值回饋分享金等特性，仍是市場主流商品之一。

凱基人壽建議民眾在挑選利率變動型終身壽險時，可留意商品包含哪些保障項目，以及保障額度是否足夠，同時掌握三大原則：第一，確認保障範圍是否能承接家庭主要風險，例如身故、完全失能以及是否提供豁免保險費設計；第二，配合自身收入情形，選擇適合的繳費期間；第三，善用多元幣別分散風險。

為呼應市場需求並協助民眾在年節前補強保障，並將更完善的保險規劃納入持續照顧摯愛家人的一環，讓未來具備更完整的風險緩衝能力。凱基人壽推出新商品「凱基人壽鑫長鴻美元利率變動型終身壽險—定期給付型」，除了可依個人需求進行規劃，選擇6年、10年及20年繳費年期，分期繳費建構終身壽險，且首年度即享有保障，妥善落實風險移轉，另為鼓勵民眾規劃足額壽險保障，更提供最高可達7%保費費率折減機制。

本商品也提供二至六級失能豁免保險費，讓保障不中斷。當發生生命末期狀態時，也可選擇提前給付保險金，實現自己人生最後夢想。另外，當宣告利率大於預定利率時，即可將增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，最後，本商品除了有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金外，還能自行設定保險金分期定期給付方式，提前安排合適規劃，讓這份愛能安心順利傳承，保障摯愛家人的生活。

凱基人壽始終秉持「We Share We Link」的精神，用心分享，連結每個夢想，打造與時俱進的保險體驗，並長期關注民眾對各式保障的需求，推出多元保險商品。