中華信評：預期會計新制下台灣壽險業者外匯風險比將升高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評今天發布題為「台灣壽險業速報：預期會計新制下外匯風險比將升高」報告指出，台灣壽險業者預計採行的匯率會計調整方案將為台灣壽險業者帶來機會與挑戰。預期台灣壽險業者在預計採行的匯率會計調整方案下，避險成本與避險部位可能大幅降低。與此同時，壽險業者管理資產與負債不相稱問題的複雜度與外匯風險比可能將因此升高。

「中華信評認為，長期以來台灣壽險業者為匹配其長年期保險負債而持有大量外幣投資部位，此次修訂旨在強化壽險業者允當表達經濟實質的資訊揭露。」中華信評信用分析師謝雅媖表示：「根據壽險公會估計，此次預計調整方案可能使壽險業每年節省約新台幣900億元（折合美金約28.6億元）的避險成本。」

壽險公司可能會將節省下來的900億元悉數存入外匯價格變動準備金，藉此為幣別不相稱問題提供額外的抵銷效果，但其效果應不及避險工具減少造成的影響。

壽險業 外匯 華信

