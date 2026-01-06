先買後付（BNPL）業者調查 逾8成民眾曾因資安疑慮放棄結帳

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
先買後付業者調查，有高達84%受訪者曾因擔心資安風險而放棄結帳。圖/A F T E E提供
日本市占率第一，來台已經七年的金融科技品牌AFTEE先享後付，今日發布《2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查》，調查結果不僅顯示在網購詐騙頻傳的擔憂下，重視「資訊安全性」的占比大幅較去年成長近18%，達到48%，更有高達84%受訪者曾因擔心資安風險而放棄結帳。

AFTEE先享後付台灣新任總經理山崎竜彗表示，近 80% 受訪者在進一步瞭解AFTEE先享後付的風控機制與使用方式後，對整體BNPL的信任度提升，其中超過90%受訪者更願意使用AFTEE先享後付結帳，顯示當消費者理解BNPL「不需透露過多個資」、「先取貨後付款」的機制時，更能有效建立消費信心。山崎竜彗也指出，經過多年深耕與支付生態系的拓展，台灣消費者逐漸對於BNPL產生信任，而AFTEE先享後付僅需手機號碼、10秒完成購買的服務特性，可說最受台灣消費者青睞。

除了資安風險，還有高達 77% 的受訪者對收到沒買的包裹感到擔憂，AFTEE先享後付表示，已於去年9月和7-ELEVEN合作推出「超商包裹取後付」，讓消費者能夠先確認商品內容，後續再透過多元繳費管道付款，打造超商取貨全新消費體驗，從服務上線以來每月使用率增長皆超過雙位數，未來也將開放更多商戶開通該功能。

統計也顯示，52%受訪者擔心「其他支付的資安疑慮」進而選擇BNPL結帳。此外調查結果也發現，BNPL信任度已高過信用卡，信任度比信用卡（含簽帳卡）高4.5%，對此A F T E E表示，近65%沒有使用過BNPL的受訪者，會因為BNPL減少敏感個資揭露、讓消費更安心，而嘗試使用BNPL。

調查結果也顯示，超過 83% 的受訪者想使用BNPL消費的平均金額落在10,000元以下，其中又以1,001至5,000元最多，明顯看出BNPL作為「小額高頻」的日常消費支付工具趨勢。此外，受訪者希望使用BNPL的消費場景，正逐步從電商網購擴展到旅遊與交通（55%）、餐飲娛樂（49%）以及日常生活服務（27%）等不同生活面向場景。

AFTEE分析，相較2024年觀察「快速、便利」是消費者選擇支付工具的首要條件，今年「回饋優惠」超車成為關鍵首位，並已連續兩年成長。此外，台灣消費者對於「先買後付」的認知度持續攀升，知道BNPL的受訪者比率連續兩年提升達66.6%，且各年齡層受訪者推薦他人使用BNPL的比例皆達65%以上。

根據《2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查》結果分析，影響受訪者「選擇支付工具」的前三大原因依序為回饋優惠（76.5%）、快速便利（76.3%），以及資訊安全性（48%），「回饋優惠」首次躍升為誘因冠軍，可能與支付工具百家爭鳴、各品牌祭出回饋方案吸引消費者有關；而受訪者「選擇使用BNPL」的前三大原因則是回饋優惠（57%）、對其他支付有資安疑慮（52%）、彈性運用資金（48%），顯見回饋優惠同樣是會選擇使用BNPL的消費者所關注焦點之一。

呼應消費者需求，AFTEE先享後付也表示，今年陸續與旅遊業AsiaYo、行車交通品牌LINE GO合作，已為AFTEE與商戶雙雙斬獲更多新戶與訂單佳績，且AFTEE先享後付的認知度相較去年成長12%，以使用率66%蟬聯四年BNPL品牌之冠，穩居市場領導地位。

