快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

台新銀冠名贊助「動力火車演唱會 台北旗艦場」卡友1/24優先購票

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
動力火車演唱會台北旗艦場，台新冠名贊助1/24信用卡友優先購票。台新銀行／提供
動力火車演唱會台北旗艦場，台新冠名贊助1/24信用卡友優先購票。台新銀行／提供

台新銀行宣布冠名贊助「動力火車【一路向前】世界巡迴演唱會｜台北旗艦場」，演唱會將於2026年5月15日至5月17日連續三天在台北小巨蛋盛大登場，台新銀行致力滿足客戶多元化生活需求，持續以行動支持台灣娛樂產業，誠摯邀請卡友與樂迷，一同跟隨動力火車的經典歌聲，在音樂中找回感動，勇敢邁步向前。

2025年獲得金曲獎【最佳演唱組合獎】，在華語樂壇走過近30年的動力火車，由尤秋興與顏志琳兩位歌手，以高亢深情、充滿穿透力的音樂風格，為無數聽眾留下深刻的青春記憶。經典歌曲《忠孝東路走九遍》、《彩虹》、《當》、《我很好騙》等作品，象徵著面對挫折仍不放棄的堅定信念。本次「一路向前」世界巡迴演唱會，亦呼應台新銀行長期倡議「與你認真同行」的品牌精神。

台新銀行總經理林淑真表示：「動力火車的音樂，陪伴許多人走過人生的高低起伏，他們堅持創作、持續向前的精神，與台新銀行致力於陪伴客戶在人生每一個重要時刻同行的理念不謀而合。台新希望透過支持具有影響力的音樂團體，為社會注入更多正向能量，也讓金融服務成為能參與客戶生活多元面向的重要夥伴。」

為回饋廣大卡友支持，台新銀行特別推出卡友專屬優先購票，將於2026年1月24日下午1點起，台新銀行卡友可獨享優先購票資格，每個場次限量1,000張，數量有限，售完為止。凡持台新銀行信用卡或簽帳金融卡（包含Richart簽帳金融卡）並註冊KKTIX成為會員即可購票，每卡限購4張，採實名制入場，讓卡友安心享受高品質的演唱會體驗。

台新 演唱會 生活

延伸閱讀

台新Richart數位品牌升級

桃園、台中蓋巨蛋拚今年簽約 竹市孵蛋相中潛力場址

五月天關心蔡依林！阿信摔傷飆唱6場 身體狀況曝光

要拚演唱會經濟！桃園新巨蛋Q2招商 專家點出成敗關鍵

相關新聞

年薪破百最好貸！利率比年薪逾300萬族還低 專家：差在這

限貸令上路後，2025年全國移轉量創八年新低，台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近兩年樣本數從2024年第3季的...

銀價大漲 馬年套幣售價創史上新高

中央銀行今（6）日宣布，將委請台灣銀行公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，為第三輪生肖紀念套幣系列的第十套，自即日起開放民...

影／銀、銅價上漲 央行馬年套幣售價調漲避免套利

農曆新年將至，中央銀行今天公開網路預售「馬年生肖紀念套幣」，由於銀價、銅價今年飆漲，這次每套售價調漲到台幣2450元。發...

11金控今年要獵才3.7萬人 職缺也吹 AI 風

各家金控陸續啟動徵才計畫，根據11家金控初估，2026年將對外招募超過3.7萬名新血，其中，國泰金、台新新光金、中信金徵...

中信公私協力守護濕地生態

打造友善棲地守護自然資本，中信金控攜手內政部國家公園署台江國家公園管理處，自2025年起投入濕地治理、友善魚塭與生態保育...

玉山結盟和信 推永續醫療

對全球氣候風險持續升高，建立具韌性的醫療體系已成為國際關注核心議題。玉山銀行與醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。