爭取複委託商機 群益證祭滿額送 AirPods Pro 3、百萬發財金活動

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

積極爭取複委託商機，群益金鼎證券（6005）宣布，因應近年愈來愈多投資人尋找海外投資機會，延續既有「全球投資王」活動內容，並搭配新春檔期加碼推出期間限定複委託回饋，完成指定條件，有機會獲得 AirPods Pro 3、探奇發財金等多項好禮。

群益證表示，只要新開立證券戶並完成複委託戶或信託戶，就可享有超商商品卡回饋；活動期間內完成首次複委託成交，還可再獲加碼。

若透過「群益一戶通」服務，投資人無須另開外幣帳戶，即可直接以新台幣交割海外股市，投資流程更簡單，協助投資人輕鬆跨出海外投資第一步。

群益證同步推出「新春滿額贈」，針對2025年12月1日後新增的複委託全新戶，只要於2026年1月1日至2月28日期間，完成海外股市複委託交易累積滿額，即可獲得 AirPods Pro 3，讓投資成果不只反應在帳面上，也化為實用好禮。

此外，群益證推出年味滿滿的「新春發財水抽獎」活動，投資人於活動期間掃描發財水上的專屬 QR code，即可參加探奇發財金抽獎，獎項共188組，總獎金超過百萬元，可折抵電子交易手續費。

同時，群益證準備象徵好運的「探奇紅包」、「群益發財乖乖」等好禮，供民眾至群益金鼎證券全台分公司索取，陪伴投資人迎接新年好兆頭。

群益證指出，未來將持續推出海外股市回饋活動，陪伴投資人在新春開局就穩健布局全球市場，為馬年揭開好彩頭。群益也將持續優化複委託交易體驗與市場資訊服務，協助投資人即時掌握國際市場動態，實踐「買美股選群益」的品牌承諾。

