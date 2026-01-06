影／銀、銅價上漲 央行馬年套幣售價調漲避免套利

農曆新年將至，中央銀行今天公開網路預售「馬年生肖紀念套幣」，由於銀價、銅價今年飆漲，這次每套售價調漲到台幣2450元。發行局長鄧延達表示，央行發行套幣不是以營利為目的，但是售價若太低恐怕引發套利空間，希望提供給有意收藏的民眾購買。

這次套幣銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自本今天上午10時起至1月12日止可上網預購，或於1月29日起，前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。今年套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」配售5萬套及「臨櫃銷售」配售4萬套，網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。