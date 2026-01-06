快訊

影／銀、銅價上漲 央行馬年套幣售價調漲避免套利

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
中央銀行今天公開網路預售「馬年生肖紀念套幣」，套幣包含銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各一枚組合成套。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面首度以「台北101跨年煙火」為主題。記者潘俊宏／攝影
農曆新年將至，中央銀行今天公開網路預售「年生肖紀念套幣」，由於銀價、銅價今年飆漲，這次每套售價調漲到台幣2450元。發行局長鄧延達表示，央行發行套幣不是以營利為目的，但是售價若太低恐怕引發套利空間，希望提供給有意收藏的民眾購買。

這次套幣銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自本今天上午10時起至1月12日止可上網預購，或於1月29日起，前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。今年套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」配售5萬套及「臨櫃銷售」配售4萬套，網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

本套幣採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各一枚組合成套。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面首度以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。

中央銀行今天公開網路預售「馬年生肖紀念套幣」，發行局長鄧延達表示，由於銀價、銅價今年飆漲，央行調漲套幣價格避免套利。記者潘俊宏／攝影
