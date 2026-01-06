快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

年薪破百最好貸！利率比年薪逾300萬族還低 專家：差在這

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，不同年薪族群的貸款條件，以年收100~200萬元的族群最吃香，2025年第3季平均貸款利率為2.42%，不僅比年收入百萬以下2.45%更低，甚至低於300萬元以上族群的2.49%，成為目前市場上貸款條件最佳的「優貸族」。台灣房屋集團趨勢中心提供
台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，不同年薪族群的貸款條件，以年收100~200萬元的族群最吃香，2025年第3季平均貸款利率為2.42%，不僅比年收入百萬以下2.45%更低，甚至低於300萬元以上族群的2.49%，成為目前市場上貸款條件最佳的「優貸族」。台灣房屋集團趨勢中心提供

限貸令上路後，2025年全國移轉量創八年新低，台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近兩年樣本數從2024年第3季的6萬多件減至3萬7747件，年減38%，整體平均貸款利率則增加0.21個百分點，升至2025年同期的2.44%。

而平均核貸成數，則從73.6%降至71.8%，等於同樣買總價1,000萬元的房子，晚一年買自備款就要多準備近20萬元，在利息增加、自備款也增加的情況下，對貸款族可說是「壓力山大」。

進一步觀察不同年薪族群的貸款條件，以年收100~200萬元的族群最吃香，2025年第3季平均貸款利率為2.42%，不僅比年收入百萬以下2.45%更低，甚至低於300萬元以上族群的2.49%，成為目前市場上貸款條件最佳的「優貸族」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，貸款申請的關鍵，在於擔保物件的優劣及申請人的財務條件，由於新青安政策補貼趨於尾聲，加上各大行庫嚴謹執行「限貸令」，在資金緊縮的環境下，銀行審核趨嚴，對於還款能力吃緊、自備款有限的小資而言，購屋門檻變高，導致進場意願或申貸過件率雙雙受挫。

張旭嵐分析，若過去墊腳買預售屋，近年交屋時遇到限貸令，在公股銀行嚴審之下過不了新青安門檻，勢必得另外尋求其他民間銀行利率較高的首購方案，導致平均利率有略高的趨勢。而年薪逾200萬的買家，購買物件不乏高價住宅，可能會估價不足的導致貸款成數低。

年薪 預售屋

延伸閱讀

飯後馬上又餓了不是沒吃飽 腸胃專家提醒「缺乏特定營養素」

75％女生性愛時會感到疼痛！專家揭「必須看醫生」的5個跡象

五年內失智症將有解方？專家抱樂觀態度：新藥有望阻止病程發展

影／火流星劃過天際長達3分鐘流星煙塵 天文專家直呼「太罕見了」

相關新聞

年薪破百最好貸！利率比年薪逾300萬族還低 專家：差在這

限貸令上路後，2025年全國移轉量創八年新低，台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近兩年樣本數從2024年第3季的...

銀價大漲 馬年套幣售價創史上新高

中央銀行今（6）日宣布，將委請台灣銀行公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，為第三輪生肖紀念套幣系列的第十套，自即日起開放民...

影／銀、銅價上漲 央行馬年套幣售價調漲避免套利

農曆新年將至，中央銀行今天公開網路預售「馬年生肖紀念套幣」，由於銀價、銅價今年飆漲，這次每套售價調漲到台幣2450元。發...

11金控今年要獵才3.7萬人 職缺也吹 AI 風

各家金控陸續啟動徵才計畫，根據11家金控初估，2026年將對外招募超過3.7萬名新血，其中，國泰金、台新新光金、中信金徵...

中信公私協力守護濕地生態

打造友善棲地守護自然資本，中信金控攜手內政部國家公園署台江國家公園管理處，自2025年起投入濕地治理、友善魚塭與生態保育...

玉山結盟和信 推永續醫療

對全球氣候風險持續升高，建立具韌性的醫療體系已成為國際關注核心議題。玉山銀行與醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。