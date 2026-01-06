年薪破百最好貸！利率比年薪逾300萬族還低 專家：差在這

限貸令上路後，2025年全國移轉量創八年新低，台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近兩年樣本數從2024年第3季的6萬多件減至3萬7747件，年減38%，整體平均貸款利率則增加0.21個百分點，升至2025年同期的2.44%。

而平均核貸成數，則從73.6%降至71.8%，等於同樣買總價1,000萬元的房子，晚一年買自備款就要多準備近20萬元，在利息增加、自備款也增加的情況下，對貸款族可說是「壓力山大」。

進一步觀察不同年薪族群的貸款條件，以年收100~200萬元的族群最吃香，2025年第3季平均貸款利率為2.42%，不僅比年收入百萬以下2.45%更低，甚至低於300萬元以上族群的2.49%，成為目前市場上貸款條件最佳的「優貸族」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，貸款申請的關鍵，在於擔保物件的優劣及申請人的財務條件，由於新青安政策補貼趨於尾聲，加上各大行庫嚴謹執行「限貸令」，在資金緊縮的環境下，銀行審核趨嚴，對於還款能力吃緊、自備款有限的小資而言，購屋門檻變高，導致進場意願或申貸過件率雙雙受挫。

張旭嵐分析，若過去墊腳買預售屋，近年交屋時遇到限貸令，在公股銀行嚴審之下過不了新青安門檻，勢必得另外尋求其他民間銀行利率較高的首購方案，導致平均利率有略高的趨勢。而年薪逾200萬的買家，購買物件不乏高價住宅，可能會估價不足的導致貸款成數低。