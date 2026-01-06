想要「馬」上有錢 丙午馬年套幣售價創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行發行局局長鄧延達對今年的馬年套幣100%完銷相當有信心(任珮云攝）
想要「」上有錢，待多掏腰包了！央行今年發行的「丙午馬年生肖紀念套幣」 每套的銷售價格2450元，創央行發行生肖套幣系列以來的新高價。央行發行局局長鄧延達表示，主要是銀價在2025年上漲了140%，而今年銀價又持續上漲，上周一度站上83美元／盎司，央行因此「迫不得已」調高套幣價格，央行不希望生肖銀幣價格和市場銀價有落差，而造成「套利」空間。

鄧延達表示，央行發行生肖套幣主要是服務民眾，不以營利為目的，銷售的價格也是接近成本。今年的馬年套幣總共發行9萬套，比去年多1萬套，而銷售價格則反應銀價上漲創新高，前次的套幣高點是2012年龍年套幣的1800元。

鄧延達對今年的馬年套幣100%完銷相當有信心，回顧第二輪的馬年套幣就是100%完銷，今年的「丙午馬年生肖紀念套幣」 設計精美，除了正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面更有以「台北101跨年煙火」為主題，深具收藏價值。

