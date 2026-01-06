中租控股12度榮獲台灣最佳國際品牌獎 品牌價值5.64億美元

「2025 台灣最佳國際品牌價值」揭曉榜單，第12度入榜的中租控股（中租-KY，5871）品牌價值5.64億美元，首次進入前十大，位居第10名，展現品牌經營韌性。中租控股發揮串連產業生態系的優勢與行業領域影響力，藉由數位科技驅動力，不僅增進企業與個人客戶的互動體驗，更致力協助中小企業提升ESG賦能，獲得肯定。

台灣最佳國際品牌價值調查由台灣經濟研究院推動，委託全球第一家獲得ISO 10668認證的國際權威品牌價值調查機構 Interbrand 進行鑑價，從國際視野評估台灣企業品牌價值。成立近50年的中租控股，藉由國際布局，長年入榜穩居台灣融資租賃產業的領導品牌。

面對產業轉型與數位技術革新，中租控股從自身做起，將社會、環境與公司治理（ESG）融入企業營運策略，內化於核心本業，深化金融服務在能源轉型中的角色，並助力中小企業推展創新與成長的動能。除了舉辦13屆的「中租中小微企業策略論壇」之外，持續三年舉辦「中租中小微企業ESG論壇」；與台灣經濟研究院合作，共同推出「ESG自評工具TEST」，協助中小企業主全方位了解自己，進而踏出實踐ESG的第一步。

同時，中租控股結合媒體資源，為企業轉型升級奠基努力，包括，2025年首次舉辦「中租創新論壇」，洞察機先，以客戶投入AI與能源需求課題為優先考量；與媒體合作，持續共同推動為期三年的ESG質化研究計畫，以及，開辦ESG共學圈課程等。中租藉由倡議行動，串連上下游的產業鏈，引領台灣中小企業投入ESG的轉型方向，並將研究成果回饋給政府單位、中小企業，共創共好的產業環境。

中租控股除了本業穩健的財務表現，積極推動ESG永續發展行動與淨零碳排目標，在ESG各項成果顯著成長，今年獲頒多項榮譽與評級，包括，明晟公司（Morgan Stanley Capital International, MSCI）MSCI ESG Ratings 的領先者AAA評級，英國標準協會的「ESG永續發展領航獎」；以及，獲得《天下學習》天下人才永續獎百強企業，《天下雜誌》1.5度C減碳授證等肯定。

此外，中租控股子公司仲利國際（大陸），憑藉深厚的品牌積累與卓越的行業影響力，獲得「2025亞洲品牌500強」之「中國（金融行業）十大影響力品牌」，品牌價值評估為人民幣345.6億元。此評鑑由專業品牌評價機構Asiabrand與亞洲數字發展銀行（ASIA DIGITAL DEVELOPMENT BANK）發起，與MINAX全球品牌交易所、歐亞品牌評價中心、中國亞洲經濟發展協會等機構聯合主辦。

中租控股依據產業脈動趨勢，為客戶打造了靈活創新的產品體系、賦能企業發展，更以值得信賴的專業與服務品質，助力中小微企業成長、支援供應鏈穩定延伸發展。