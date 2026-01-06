銀價大漲 馬年套幣售價創史上新高

中央銀行今（6）日宣布，將委請台灣銀行公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，為第三輪生肖紀念套幣系列的第十套，自即日起開放民眾預購與購買。不過因為國際銀價飆高，一套2450元的價格創下史上新高。

過去最高是2012年龍年的2000元，但央行表示，隔年蛇年價格就回調，表示價格不會一去不復返。

套幣由一枚含銀一英兩（盎司）的面額新台幣100元銀幣與一枚10元銅合金幣組成，銀幣以局部鍍金「馬」圖樣為主題，背面呈現台北101跨年煙火意象，展現細膩鑄造工藝。

近來國際銀價持續走高，目前一英兩（盎司）約75美元（約新台幣2360元），在此背景下，具實體銀材質的紀念套幣關注度同步提高，對此央行發行局長鄧延達表示，銀價漲非常兇，銅價也有調整，調價也是迫不得已。但因為是服務民眾，央行不靠此賺錢，價格又不能訂太低，否則會有套利空間，並非央行樂見。

但錢幣業者表示，一套2450元的價格「相當值得」，更別說額外的收藏價值。

央行表示，本次套幣販售方式分為「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種。網路預購自1月6日上午10時起至1月12日止，民眾可透過台灣銀行指定系統申請；若預購數量超過配額，將以電腦抽籤方式決定，中籤名單將於1月13日下午2時公布。臨櫃銷售則自1月29日起，於台灣銀行各分行（簡易型分行除外）辦理。

央行指出，本次「丙午馬年生肖紀念套幣」發行總量為9萬套，其中網路預購配售5萬套，臨櫃銷售配售4萬套，網路預購每人限申請一次，最多可申購5套；臨櫃購買則每人每次限購2套。