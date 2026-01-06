「丙午馬年生肖紀念套幣」亮相 每套售價新台幣2,450元

央行第三輪生肖套幣系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」今亮相，央行召開記者會宣布，此次馬年套幣採「網路預購」和「臨櫃銷售」兩種方式，合計銷售數量為9萬套，每套售價新台幣2450元。

網路預購自1月6日上午10時起至1月12日止， 網路預購配售5萬套，網路預購者每人最多可申購5套；臨櫃購買配售4萬套，民眾於1月29日起，前往臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買，每人每次限購2套。

此套幣採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣10圓）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。該套幣包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

網購者，可於臺灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日14時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至1月19日15時30分止，逾期未繳款者視同放棄；完成繳款者，可於1月29日起1個月內赴預購時選定的臺灣銀行分行領取。