快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

金融業去年前11月賺9,508億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會公布2025年前11月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達9,508.1億元，寫史上次高，已達2024年全年獲利九成，但金融圈示警，12月壽險業得一次將年度三成獲利轉列外價金、年底銀行業增提呆帳等利空，恐讓全年難再現兆元榮景。

金融三業曾在2024年大賺1兆587億元，寫史上獲利高峰。2025年雖難複製兆元表現，但在12月台股續強、匯債市相對穩定下，全年獲利仍有望守住史上次高，穩居「歷史第二強」。

去年12月美國再降息1碼，台美股走揚，推升全球資本市場穩定度，也讓資金動能持續留在市場，有利三大金融業投資布局；但全年獲利榮枯仍看壽險業臉色。

金管會昨（5）日公布金融業2025年11月及前11月獲利狀況。11月單月賺1,082億元，連五個月單月突破千億元。但較上月下滑14%，獲利成長動能趨緩。

三大金融業單月獲利動能全線走疲。保險業月減8%，優於證期投信、銀行業各月減19%和15%。主因11月台股走跌，壽險業資本利得減少、銀行財管手收減少以及銀行陸續增提呆帳所致。

累計前11月，銀行業仍是最強獲利引擎，稅前盈餘達5,933.5億元寫史上同期新高，年增12%，占三業獲利貢獻62%。

其中本國銀行貢獻5,505.7億元，且儲匯業務在台幣趨穩後，已從虧轉盈，成為另一支撐力道。市場估計，2025年銀行業全年獲利有望站上6,000億元大關的史上新高。

台股轉熱，前11月台股日均量回升到5,168億元，使券商自營、承銷業務年增全轉正成長，使證期投信前11月稅前盈餘1,436.6億元，年增擴大到2.9%。市場估計全年可望衝破1,500億元。

保險業前11月稅前盈餘僅2,138億元，年減40%，顯示投資收益尚未完全修復，但年減幅已收斂。惟12月有12家壽險業得一次性提列全年三成獲利，市場估全年衰退幅度恐還是維持雙位數。

法人說，美國持續降息、台美利差縮減將壓抑銀行業SWAP（換匯）投資收益，但有助銀行美元資金成本下降，估2026年銀行業淨利收可維持中位數成長。

壽險業 銀行業

延伸閱讀

台股首度站上3萬點 金管會揭開戶50歲以上占近半

台股飆歷史新高點位、站上三萬大關！法人指出：這缺口沒破 長多不變

台股衝破3萬點！阿格力高喊「媽媽樂」…公開6檔持股cover全場

有0050、006208、台積電的舉手！台股站上3萬點…達人：好公司們幫你自動賺錢

相關新聞

11金控今年要獵才3.7萬人 職缺也吹 AI 風

各家金控陸續啟動徵才計畫，根據11家金控初估，2026年將對外招募超過3.7萬名新血，其中，國泰金、台新新光金、中信金徵...

中信公私協力守護濕地生態

打造友善棲地守護自然資本，中信金控攜手內政部國家公園署台江國家公園管理處，自2025年起投入濕地治理、友善魚塭與生態保育...

玉山結盟和信 推永續醫療

對全球氣候風險持續升高，建立具韌性的醫療體系已成為國際關注核心議題。玉山銀行與醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院去...

台新Richart數位品牌升級

台新銀行自2016年推出Richart數位品牌以來，憑藉卓越的用戶體驗與創新服務，成為最多人使用的數位銀行。

金融業去年前11月賺9,508億

金管會公布2025年前11月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達9,508.1億元，寫史上次高，已達2024年全年...

證交所推「Power UpTW提升企業價值計畫」 壯大台灣資本市場

臺灣證券交易所推動「Power UpTW提升企業價值計畫」，截至2025年12月31日止，計有487家上市公司響應並公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。