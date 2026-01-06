台新Richart數位品牌升級

台新銀行自2016年推出Richart數位品牌以來，憑藉卓越的用戶體驗與創新服務，成為最多人使用的數位銀行。

邁入2026年台新宣布銀行品牌正式升級為「台新銀行Richart」，藉由Richart成熟的數位行銷與營運技術，全面導入全行服務，並透過「品牌再造、產品升級、產業革新」三大策略，建構永續的數位經濟體系。

Richart信用卡自2025年整合策略奏效，透過「自由選」切換平台，成功帶動簽帳金額成長25%，目前累積超過300萬卡友，有效卡率高達九成。

因應2026年市場趨勢，台新進一步擴大加碼通路至百大場景：納入LINE Pay等60大熱門加碼通路，涵蓋生活量販、醫療藥妝、遊戲影音，更前瞻導入AI應用工具，實現一張卡滿足全客群全場景的消費需求。

台新銀行憑藉深厚且穩定的金流處理能力，受台灣高鐵（2633）、新光三越及各大電商龍頭的青睞。

此次成功獨家承作台北捷運「信用卡感應」與「QR Code乘車碼」收單服務；2026年上半年由台新信用卡獨家提供感應進站體驗，每日造福200萬搭乘人次，使用台新信用卡、綁定國際Pay行動支付，或台新Pay乘車碼，皆可輕鬆進站。下半年服務全面開放後，每年約600萬人次的國際旅客可持海外信用卡直接過閘。

歡慶獨家體驗期，台新卡友可領券享最高十次免費搭乘回饋。

2026年台新銀行持續深化生活金融觸角，第1季將贊助江蕙、動力火車等重量級演唱會，以及《蜷川實花》特展、大英博物館《埃及之王法老》等國際藝文活動，提供卡友優先購票與專屬優惠。

另外，台新推出Richart Mastercard「吉綠版」限量卡面（限量20,000名），感應時發出綠光，象徵永續與吉利暢行。

同步推出Richart優惠券福袋，「吉綠券」給新年討吉利，LINE Pay等多通路最高5.3%，針對餐飲飯店提供最高8%、保費8%高額回饋，新戶申辦更享有不限通路最高10%點數回饋或精選行李箱首刷禮。