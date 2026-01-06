玉山結盟和信 推永續醫療

對全球氣候風險持續升高，建立具韌性的醫療體系已成為國際關注核心議題。玉山銀行與醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院去年2月簽署永續醫療合作備忘錄（MOU）後，積極啟動深度合作。

從導入自助繳費機等智慧醫療服務，到近期與院方分享COP30最新提出的「貝倫健康行動計畫（BHAP）」架構，將相關理念納入醫院永續治理的策略規劃，邁向打造更具韌性的醫療體系，樹立台灣永續醫療新典範。

和信醫院自創院以來，以「提升癌症存活率」為使命，深信降低癌症死亡率正是最具實質意義的ESG實踐。近年，台灣癌症患者五年存活率為56%，而和信則達75%，高出全國平均19個百分點，展現專科醫療的卓越成效。不僅持續精進醫療品質，和信更深知「預防」的重要性，長期投入社區衛教與健康促進，2024年共舉辦81場衛教課程、製作180部衛教影片，並透過「健康共好計畫」與台東建立共同照護網絡，提供偏遠地區的癌症病患更完善照護，同時減少舟車勞頓之苦，建構在地化健康促進資源，進一步擴大醫療對社會的正向影響。

玉山銀行指出，本次合作核心亮點是攜手和信醫院結合永續策略與BHAP架構，導入可量化的「韌性醫療」指標，運用永續連結貸款架構，支持院方將「護病比」設定為關鍵永續績效指標，並要求高於國內「醫療機構設置標準」中最高級別，透過每年檢視維持其水準，確保醫院在面對公共衛生事件、極端氣候衝擊時，仍具備充足人力與應變能力，保障醫療服務不中斷，守護全民健康福祉。

此項指標不僅呼應BHAP「促進具韌性的健康體系」精神，也與和信長期致力提升癌症存活率的理念高度契合，穩健的護理人力配置是醫療照護品質及病患存活率提升的關鍵基礎。玉山期盼帶動更多醫療機構共同響應國際永續趨勢。

此次合作案不僅是金融創新，更落實「以人為中心、以永續為方向」的重要實踐。玉山也承諾未來將持續透過專業永續金融工具與ESG顧問諮詢，陪伴醫療體系提升治理透明度並落實環境管理，推動多元永續行動。

玉山深信唯有深化跨域協作並結合數位轉型，方能引領台灣醫療邁向永續且具韌性的未來。