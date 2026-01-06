中信公私協力守護濕地生態

打造友善棲地守護自然資本，中信金控（2891）攜手內政部國家公園署台江國家公園管理處，自2025年起投入濕地治理、友善魚塭與生態保育，昨（5）日再添佳音，中信金控與多位子公司董事參與瀕危物種黑面琵鷺復原野放，以實際行動實踐企業對自然資本保育的具體承諾。

台江國家公園為全台唯一濕地型的國家公園，濕地不僅是大地糧倉，更是瀕危物種黑面琵鷺最大的度冬棲息地；中信金控獨立董事劉長春、許文彥、楊聲勇、季崇慧與總經理兼永續長高麗雪，台灣人壽副董事長許東敏、獨立董事林建智、周冠男與總經理莊中慶，中信證券副董事長傅祖聲與總經理林佳興，中信投信董事長陳金榮與總經理陳正華及中信銀代表等熱情參與野放行動，中信金控企業永續委員會召集人劉長春表示，此次野放使用中國信託贊助的特製輕量無線電發報器，觀察黑面琵鷺遷徙路線、日夜活動與棲地利用，同時號召各子公司響應，為公私協力攜手守護生態的最佳示範。

2025年年底在台南七股區及北門區，分別發現來台度冬不慎中毒的黑面琵鷺「W27」，以及翅膀被漁網纏繞的「W28」，他們都在台江處與台南市野鳥學會悉心照料下恢復健康。

昨日由台南市野鳥學會常務理事郭東輝於台江國家公園的野生動物保護區野放，郭東輝感性地說，相信黑面琵鷺把這片濕地當成真正友善的「家」，人與鳥共好是台灣最美麗的風景；中信金控獨立董事季崇慧及多位各子公司獨立董事皆肯定台江處的作為，並鼓勵中國信託各子公司繼續支持相關永續活動。

中信金去年5月號召中信銀行、台灣人壽、中信證券、中信投信四家子公司，與台江處簽署ESG合作備忘錄，攜手推動棲地治理及生態保育；黑面琵鷺是台灣濕地生態健康的指標物種，其穩定存續反映濕地系統韌性，中信不僅參與黑面琵鷺發報器追蹤計畫，更進一步串聯在地漁民與社區，推動台灣首例公私協力營造的「保育共生地」（OECM），於候鳥度冬期間鼓勵魚塭進行「曬坪」，連續五天以上放低水位維持20公分，保留雜魚、不驅趕鳥類與避免使用化學藥劑等友善行為，擴大黑面琵鷺等覓食棲地，提供獎金支持漁民永續轉型、發展黑琵自有產品品牌，讓漁業經營與生態保育得以共好，「養魚」與「養鳥」和諧共存。

中信金2022年率先加入自然相關財務揭露工作小組（TNFD），2023年發布全台首本TNFD報告書，將自然資本納入風險管理與決策核心。