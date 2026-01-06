11金控今年要獵才3.7萬人 職缺也吹 AI 風

各家金控陸續啟動徵才計畫，根據11家金控初估，2026年將對外招募超過3.7萬名新血，其中，國泰金（2882）、台新新光金、中信金徵才人數皆超過7,000人，除了鎖定儲備幹部（MA）之外，因應AI浪潮，數位科技人才需求也持續攀升，開出AI資料分析師、雲端技術人才、應用系統開發工程師等職缺。

國泰金控暨五大子公司今年預計招募逾7,600名職缺，其中數位科技人才需求持續攀升，預計招募逾800位，已連續四年正成長。

台新新光金控因應合併今年預計招募80位儲備菁英、300位私銀理財規劃顧問及財富管理理財專員、4,000位壽險內外勤人員，以及各類專業人才等總計約7,500人，涵蓋金控、壽險、銀行、證券等多個事業單位。

中信金控啟動人才招募「Top Gun計畫」，全年擬招募逾7,150人，其中，儲備菁英橫跨金控、銀行、保險事業。

富邦金控暨子公司今年預計招募約6,900位金融專業人才，將延攬金融創新、資訊科技、數據科學等金融科技人才，職缺涵蓋銀行法金與個金儲備人才、壽險業務、證券營業員、產險通路等業務領域。

凱基金控暨五大子公司今年將招募超過4,500名新進人才，較前一年增加約500人，且因應AI應用加速發展、業務版圖擴展，集團徵才重點也鎖定數位科技與財富管理等領域。

元大金控儲備幹部招募計畫，預計延攬30至50位菁英MA，橫跨策略發展、投行法金、數位金融、投資交易、產業研究等五大關鍵領域。另外，同步招募科技菁英（ITMT），釋出逾千個職缺。

玉山金控今年預計招募600位菁英，延攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI、風險管理與ESG等各領域優秀人才，其中包括50位儲備幹部計畫的未來關鍵人才。

華南金今年徵才規模上看878人，較去年增加約100人，重點放在高資產財管服務團隊及資訊、數位科技相關職缺；合庫金旗下合庫銀行全年預計對外招募500人。

兆豐金控徵才規模也達450人以上；第一金控則預計在今年3至5月釋出約400個職缺，聚焦新進行員與儲備幹部。