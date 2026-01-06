快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

11金控今年要獵才3.7萬人 職缺也吹 AI 風

經濟日報／ 本報綜合報導
各家金控陸續啟動徵才計畫。(路透)
各家金控陸續啟動徵才計畫。(路透)

各家金控陸續啟動徵才計畫，根據11家金控初估，2026年將對外招募超過3.7萬名新血，其中，國泰金（2882）、台新新光金、中信金徵才人數皆超過7,000人，除了鎖定儲備幹部（MA）之外，因應AI浪潮，數位科技人才需求也持續攀升，開出AI資料分析師、雲端技術人才、應用系統開發工程師等職缺

國泰金控暨五大子公司今年預計招募逾7,600名職缺，其中數位科技人才需求持續攀升，預計招募逾800位，已連續四年正成長。

台新新光金控因應合併今年預計招募80位儲備菁英、300位私銀理財規劃顧問及財富管理理財專員、4,000位壽險內外勤人員，以及各類專業人才等總計約7,500人，涵蓋金控、壽險、銀行、證券等多個事業單位。

中信金控啟動人才招募「Top Gun計畫」，全年擬招募逾7,150人，其中，儲備菁英橫跨金控、銀行、保險事業。

富邦金控暨子公司今年預計招募約6,900位金融專業人才，將延攬金融創新、資訊科技、數據科學等金融科技人才，職缺涵蓋銀行法金與個金儲備人才、壽險業務、證券營業員、產險通路等業務領域。

凱基金控暨五大子公司今年將招募超過4,500名新進人才，較前一年增加約500人，且因應AI應用加速發展、業務版圖擴展，集團徵才重點也鎖定數位科技與財富管理等領域。

元大金控儲備幹部招募計畫，預計延攬30至50位菁英MA，橫跨策略發展、投行法金、數位金融、投資交易、產業研究等五大關鍵領域。另外，同步招募科技菁英（ITMT），釋出逾千個職缺。

玉山金控今年預計招募600位菁英，延攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI、風險管理與ESG等各領域優秀人才，其中包括50位儲備幹部計畫的未來關鍵人才。

華南金今年徵才規模上看878人，較去年增加約100人，重點放在高資產財管服務團隊及資訊、數位科技相關職缺；合庫金旗下合庫銀行全年預計對外招募500人。

兆豐金控徵才規模也達450人以上；第一金控則預計在今年3至5月釋出約400個職缺，聚焦新進行員與儲備幹部。

職缺 菁英 幹部

延伸閱讀

中華郵政推壽險保單借款紓困方案 優惠利率2.165%申辦至3月底

聯邦銀行進軍亞資高雄專區 新設亞資分行正式開業

統計去年前11月 壽險業買債近5,000億

六大壽險運用 AI 完善保險生態圈

相關新聞

11金控今年要獵才3.7萬人 職缺也吹 AI 風

各家金控陸續啟動徵才計畫，根據11家金控初估，2026年將對外招募超過3.7萬名新血，其中，國泰金、台新新光金、中信金徵...

中信公私協力守護濕地生態

打造友善棲地守護自然資本，中信金控攜手內政部國家公園署台江國家公園管理處，自2025年起投入濕地治理、友善魚塭與生態保育...

玉山結盟和信 推永續醫療

對全球氣候風險持續升高，建立具韌性的醫療體系已成為國際關注核心議題。玉山銀行與醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院去...

台新Richart數位品牌升級

台新銀行自2016年推出Richart數位品牌以來，憑藉卓越的用戶體驗與創新服務，成為最多人使用的數位銀行。

金融業去年前11月賺9,508億

金管會公布2025年前11月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達9,508.1億元，寫史上次高，已達2024年全年...

證交所推「Power UpTW提升企業價值計畫」 壯大台灣資本市場

臺灣證券交易所推動「Power UpTW提升企業價值計畫」，截至2025年12月31日止，計有487家上市公司響應並公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。