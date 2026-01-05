快訊

滙豐全球企業家財富報告：六成以上的企業家認為企業需要留在家族

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
根據「滙豐全球企業家財富報告」，台灣企業家不僅對家族傳承抱有高度使命，更積極透過跨國資產配置與創新投資組合，以及現代化的治理架構，為家族後代築起更堅實的財富屏障。圖／滙豐銀提供
根據最新的「滙豐全球企業家財富報告」(HSBC Global Entrepreneurial Wealth Report) ，台灣企業家在面臨瞬息萬變的全球商業環境，仍展現出極強的韌性與遠見。調查顯示，台灣企業有八成七的家族成員會參與企業治理，更有六成以上的企業家認為企業需要留在家族手中。

根據調查，台灣的家族成員在企業參與率高達87%，僅次於新加坡的91%，亦有75%的台灣家族企業已傳承多代，此外，也有64%的台灣企業家認為，將企業留在家族手中並持續傳承至關重要。顯示出台灣企業家強烈的傳承意志。有63%企業家表示已建立獨立且清晰的治理架構，但相較於全球平均的80%仍顯不足，亦有58%的企業主擔憂下一代尚未具備足夠的接班專業。

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示，我們看到台灣企業家正在經歷從「財富創造」到「財富治理」的關鍵轉型，勢必要尋求更靈活且前瞻的方式，鞏固世代財富並守護家族企業的長期願景。

此外調查也顯示，台灣企業家擁有優越的國際視野，在資產配置也展現出「立足台灣、布局全球」的積極心態，鞏固區域財富走廊仍以鄰近的亞洲為首選，包含香港(26%)、中國大陸(22%)及新加坡(17%)皆榜上有名。

根據本次調查，有61%的台灣企業家將資金用於自住房地產，高於全球平均的53%。其次是奢侈品，例如高端時裝和珠寶(47%)以及汽車(46%)。亦有將近四成(37%)的人表示會將部分財富用於慈善捐款。在投資組合方面，企業家們對加密貨幣表現出濃厚的興趣，有26%的人已將加密貨幣納入個人資產組合，但在私募資產的比重僅18%，低於全球平均的48%。

滙豐(台灣)商業銀行私人銀行部代理主管倪士博分析，台灣企業家面對資產傳承與永續經營的課題，在乎的不僅是財富的移轉，更是企業成就的延續，這部分更需要借助專業力量，即早展開對話，在全球化範圍內優化資產配置，透過廣泛的選擇建立客製化的傳承藍圖，協助企業家守護家業，實現永續經營的願景。

