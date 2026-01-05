金融三業前十一月賺9,500億元 全年為何難破兆元？兇手是「它」

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布2025年前十一月金融三業稅前盈餘達9,508.1億元寫史上次高。圖／本報資料照片

金管會公布2025年前十一月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達9,508.1億元寫史上次高，已達去年全年獲利九成，但金融圈示警，12月壽險業得一次將年度三成獲利轉列外價金、年底銀行業增提呆帳等利空，恐讓全年難再現兆元榮景。

金融三業曾在2024年大賺1兆587億元，寫史上獲利高峰。2025年雖難複製兆元表現，但在12月台股續強、匯債市相對穩定下，全年獲利仍有望守住史上次高，穩居「歷史第二強」。

12月美國再降息一碼，台美股走揚，推升全球資本市場穩定度，也讓資金動能持續留在市場，有利三大金融業投資布局，但全年獲利榮枯仍看壽險業臉色。

金管會公布金融業2025年11月及前十一月獲利狀況。11月單月賺1,082億元，連五個月單月突破千億元。但較上月下滑14%，獲利成長動能趨緩。

三大金融業單月獲利動能全線走疲。保險業月減8%，優於證期投信、銀行業各月減19%和15%。主因11月台股走跌，壽險業資本利得減少、銀行財管手收減少及銀行陸續增提呆帳所致。

累計前十一月，銀行業仍是最強的獲利引擎，稅前盈餘達5,933.5億元寫史上同期新高、年增12%，占三業獲利貢獻62%。其中本國銀行貢獻5,505.7億元，且儲匯業務在台幣趨穩後，已從虧轉盈，成為另一支撐力道。市場估計，2025年銀行業全年獲利有望站上6,000億元大關的史上新高。

台股轉熱，前十一月台股日均量回升到5,168億元，使券商自營、承銷業務年增全轉正成長，使證期投信前十一月稅前盈餘1,436.6億元，年增擴大到2.9%。市場估計全年可望衝破1,500億元。

保險業前十一月稅前盈餘僅2,138億元（壽險1,801億元、產險337億元）、年減40%，顯示投資收益尚未完全修復，但年減幅已收斂。惟12月有12家壽險業得一次性提列全年三成獲利，市場估全年衰退幅度恐還是維持雙位數。

展望2026年，法人說，美國持續降息、台美利差縮減將壓抑銀行業swap（換匯）投資收益，但有助銀行美元資金成本下降，估2026年銀行業淨利收可維持中位數成長；壽險業接軌IFRS17後的淨值、CSM及獲利仍具高度不確性。

