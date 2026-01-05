亞資中心再加碼！OSU不限用途借貸 金管會准了

為推動亞洲資產管理中心，金管會5日宣布，開放證券國際業務分公司（OSU）承作境外客戶「不限用途款項借貸」，補齊OSU長期缺乏的資金融通功能，讓境外客戶資金運用更具彈性。此一措施上路後，國內18家持有OSU執照的券商受惠最大。

券商主管指出，開放OSU境外客戶承作「不限用途款項借貸」，有兩大利多。

一是，補齊OSU長期缺乏的資金融通功能，過去該業務僅限境內客戶，境外客戶即使投資海外股債，卻無法調度資金；此次配合亞資中心政策放行，有助打通券商境內、境外服務鏈，完備業務功能。

二是，提升境外客戶資金運用彈性，以往境外客戶多仰賴外商銀行借貸，放行後OSU客戶可在不處分既有資產下借款投資或配置資金，強化券商在高資產客戶服務的角色。

所謂「不限用途款項借貸」，是指投資人以股票、債券、存款等作為擔保品，向券商融通資金，機制類似一般信用交易，但資金用途不侷限於買股，並設有擔保維持率等風控機制。

依此次OSU開放規劃，承作對象限境外客戶，款項收付一律以外幣進行，融通資金不得兌換為新台幣，客戶也不得以台幣結構外幣方式還款，確保全程不涉及新台幣，避免衝擊國內匯市。

在擔保品控管上，範圍以風險相對單純的標的為主，包括美國股票、不具槓桿或放空效果的ETF、投資等級外國債券，以及美元等6種主要外幣。

金管會也指出，目前OSU境外客戶完全無法進行資金融通，未來放行後，若客戶持有外國有價證券，即可在不處分資產的情況下進行資金運用，有助滿足高資產客戶多元調度需求，也強化OSU在亞資中心體系下的功能完整性。