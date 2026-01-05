快訊

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持一個中國

晚安小雞柬埔寨服刑 柬媒：約40天刑滿將被驅逐出境

台股首度站上3萬點 金管會揭開戶50歲以上占近半

中央社／ 台北5日電
根據金管會統計，截至2025年12月，投資人開戶數約1377萬戶，其中50歲以上約占46.15%。圖／本報資料照片
根據金管會統計，截至2025年12月，投資人開戶數約1377萬戶，其中50歲以上約占46.15%。圖／本報資料照片

台股加權指數今天終場收30105.04點，大漲755.23點，收盤創史上新高，並首次站穩3萬點。金管會表示，截至2025年12月，投資人開戶數約1377萬戶，其中以50歲以上約占46.15%為大宗，其次為40歲至50歲約占18.95%，再來是30歲以下占17.88%。

台積電今天盤中攻上1695元、大漲110元，再創新天價，並領軍聯發科、記憶體族群及高價股衝鋒，帶動台股衝上3萬點，盤中大漲989.51點攻至30339.32點，創歷史新高。

金管會表示，根據台股歷史來看，1989年6月19日台股首次收盤突破1萬點，達10106點；後來在2024年3月21日收盤首次突破2萬點，達20199.09點。

根據金管會統計，截至2025年12月，投資人開戶數約1377萬戶，其中30歲以下約占17.88%，30歲至40歲約占16.24%，40歲至50歲約占18.95%，50歲以上約占46.15%。

台股 金管會 高價股

延伸閱讀

台股飆歷史新高點位、站上三萬大關！法人指出：這缺口沒破 長多不變

台股衝破3萬點！阿格力高喊「媽媽樂」…公開6檔持股cover全場

台股攻三萬點全靠台積電 台積會漲到哪？法人最新目標價喊到2400

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

相關新聞

搭捷運可以刷卡 「台新銀行|Richart」獨家承作北捷信用卡收單

台新銀行自2016年推出Richart數位品牌以來，憑藉卓越的用戶體驗與創新服務，成為最多人使用的數位銀行。今日宣布獨家...

台股首度站上3萬點 金管會揭開戶50歲以上占近半

台股加權指數今天終場收30105.04點，大漲755.23點，收盤創史上新高，並首次站穩3萬點。金管會表示，截至2025...

台新Richart戰略升級！目標平均簽帳金額13000元 台新pay將進軍日本

邁入2026年，台新5日宣布銀行品牌正式升級為「台新銀行Richart」，藉由Richart成熟的數位行銷與營運技...

這不是詐騙！100元真的可以買虛擬幣 台灣大TWEX開放全民買幣

虛擬幣在全球掀起一股熱潮，也成為詐騙集團最愛用的詐騙工具之一。但要投資虛擬幣，需尋找可信賴的交易所。台灣大虛擬資產交易所...

股匯不同步！因國際美元走強 新台幣今由升轉貶

新台幣匯率今日走勢震盪，呈現「先升後貶」格局，早盤一度隨亞洲貨幣反彈，不過午盤過後風向轉變，在國際美元走強影響下，新台幣...

郵政壽險助經濟弱勢保戶 提供保單借款優惠利率紓困方案

中華郵政為擴大協助經濟弱勢之郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，申辦期間自115年1月1日至3月31...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。