台新Richart戰略升級！目標平均簽帳金額13000元 台新pay將進軍日本

邁入2026年，台新5日宣布銀行品牌正式升級為「台新銀行Richart」，藉由Richart成熟的數位行銷與營運技術，全面導入全行服務，並透過「品牌再造、產品升級、產業革新」三大策略，建構永續的數位經濟體系。針對信用卡業務，台新銀積極提升有效卡率，並訂出今年目標希望每卡每月簽帳金額能達到1.3萬元；在台新pay方面，則預告將於2月進軍日本。

台新銀行今天舉行2026年「數位品牌升級」暨「收付服務布局」記者會，台新銀個人金融事業總處執行長包國儀與資深副總經理黃天麟出席活動。

包國儀表示，2025年7月台新新光金（2887）整併後努力擴大規模，合併後的服務的客戶數達1,150萬人，相當於在台灣每2人有1位是台新新光金控的客戶；而今年元旦起合併升級為「台新銀行Richart」品牌，就是為了服務更大的金控群體，未來在人壽、證券以及眾多合作夥伴的場域中，都會看見Richart的身影。

Richart信用卡自2025年整合策略奏效，透過「自由選」切換平台，實現回饋客製化，成功帶動簽帳金額成長25%，目前累積超過300萬卡友，有效卡率高達九成，頗獲市場肯定。因應2026年市場趨勢，台新進一步擴大加碼通路至百大場景：納入LINE Pay等60大熱門加碼通路，涵蓋生活量販（唐吉訶德、LOPIA）、醫療藥妝、遊戲影音（Steam、MyCard），更前瞻導入AI應用工具（ChatGPT、Notion、Canva），實現一張卡滿足全客群全場景的消費需求。

黃天麟表示，信用卡是服務客戶一項重要的支付工具，目前台新流通卡數約600多萬張，在與新光銀行合併後，若不扣除重複數，則會有約750萬發卡量，而今年仍希望有雙位數成長，但對於台新銀來說，更在乎有效卡數、有效卡率以及簽帳金額，5年前台新每卡每月的簽帳金額約7,000至8,000元，2025年底每卡每月的簽帳金額接近10,000元，而今年的內部目標是希望每卡每月的簽帳金額能突破13,000元。同時也希望透過客戶刷卡數據，持續擴大Richart生態圈。

點數經濟近年來逐漸成為顯學，包國儀表示，這也是2025年台新銀決定回饋轉為點數的主因，而她也強調，點數靠少數機構是不會成功的，像是金融機構、電支機構、百貨業者、零售、電商等都是點數回饋，消費者如今已習慣收到點數，而下一步若是點數可以流通互換，點數的價值就有「被放大」的機會，因此相信點數經濟會是未來3到5年很有機會成功的模型。

另外，台新銀行也憑藉深厚且穩定的金流處理能力，受台灣高鐵（2633）、新光三越及各大電商龍頭的青睞。此次成功獨家承作臺北捷運「信用卡感應」與「QR Code乘車碼」收單服務。

黃天麟表示，2026年上半年由台新信用卡獨家提供感應進站體驗，每日造福200萬搭乘人次，使用台新信用卡、綁定國際Pay行動支付，或台新Pay乘車碼，皆可輕鬆進站。下半年服務全面開放後，每年約600萬人次的國際旅客可持海外信用卡直接過閘。台新銀透露，北捷信用卡感應服務1月3日上線至今約有1萬名卡友使用，觀察背後的使用者樣貌多為30歲至40歲的客戶、占比約4成。

在海外消費場景，黃天麟指出，台新pay已經在韓國上線，約有10萬商家適用，今年2月則將開通日本，預計有410萬商戶適用。未來也會將日韓優惠券新增至app，增加與消費者互動。

迎接新春，台新推出Richart Mastercard「吉綠版」限量卡面（限量20,000名），結合獨特LED技術，感應時發出綠光，象徵永續與吉利暢行。同步推出「Richart優惠券福袋」，「吉綠券」給新年討吉利，LINE Pay等多通路最高5.3%，針對餐飲飯店提供最高8%、保費8%高額回饋，新戶申辦更享有不限通路最高10%點數回饋或精選行李箱首刷禮。