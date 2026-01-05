六成台灣企業家青睞房地產 加密貨幣成新寵

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

根據最新的《滙豐全球企業家財富報告》，有61%的台灣企業家將資金用於自住房地產，高於全球平均的53%。其次是奢侈品，例如高端時裝和珠寶（47%）以及汽車（46%）。亦有將近四成的人表示會將部分財富用於慈善捐款。在投資組合方面，企業家們對加密貨幣表現出濃厚的興趣，有26%的人已將加密貨幣納入個人資產組合，展現對數位經濟的高度敏銳；惟在私募資產的比重僅18%，低於全球平均的48%。展望未來，有14%的受訪者表示會降低現金部位，亦有20%的人會持續投資於個人企業成長。

調查顯示，台灣企業家不僅對家族傳承抱有高度使命，更積極透過跨國資產配置與創新投資組合，以及現代化的治理架構，為家族後代築起更堅實的財富屏障。

根據《滙豐全球企業家財富報告》調查，台灣的家族成員在企業參與率高達87%，僅次於新加坡的91%，亦有75%的台灣家族企業已傳承多代，也有64%的台灣企業家認為，將企業留在家族手中並持續傳承至關重要，顯示出台灣企業家強烈的傳承意志。

儘管有63%企業家表示已建立獨立且清晰的治理架構，惟相較於全球平均的80%仍顯不足，亦有的企業主擔憂下一代尚未具備足夠的接班專業。

滙豐台灣商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示：「我們看到台灣企業家正在經歷從『財富創造』到『財富治理』的關鍵轉型，勢必要尋求更靈活且前瞻的方式，鞏固世代財富並守護家族企業的長期願景。」

調查顯示，台灣企業家擁有優越的國際視野，在資產配置也展現出「立足台灣、布局全球」的積極心態，鞏固區域財富走廊仍以鄰近的亞洲為首選，包含香港、中國大陸及新加坡皆榜上有名。

滙豐台灣商業銀行私人銀行部代理主管倪士博表示：「台灣企業家面對資產傳承與永續經營的課題，在乎的不僅是財富的移轉，更是企業成就的延續，這部分更需要借助專業力量，即早展開對話，在全球化範圍內優化資產配置，透過廣泛的選擇建立客製化的傳承藍圖，協助企業家守護家業，實現永續經營的願景。」

企業家 加密貨幣 房地產

