搭捷運可以刷卡 「台新銀行|Richart」獨家承作北捷信用卡收單

台新銀行自2016年推出Richart數位品牌以來，憑藉卓越的用戶體驗與創新服務，成為最多人使用的數位銀行。今日宣布獨家承作台北捷運「信用卡感應」與「QR Code乘車碼」收單服務。

據了解，這次招標包括中國信託等收單大行都有參加，最後北捷決定上半年由台新信用卡獨家提供感應進站體驗，每日造福200萬搭乘人次，使用台新信用卡、綁定國際Pay行動支付，或台新Pay乘車碼，皆可輕鬆進站。下半年服務全面開放後，每年約600萬人次的國際旅客可持海外信用卡直接過閘，強化台灣交通體系在國際間的友善度與競爭力。

台新銀個金事業總處執行長包國儀說，台新宣布銀行品牌正式升級為「台新銀行Richart」，算上台新跟新光合併後，將有1150萬客戶，「等於全台兩個人有一個是台新新光的用戶」，將透過「品牌再造、產品升級、產業革新」三大策略，建構永續的數位經濟體系。

Richart信用卡自2025年整合策略奏效，透過「自由選」切換平台，實現回饋客製化，成功帶動簽帳金額成長25%，目前累積超過300萬卡友，有效卡率高達九成，頗獲市場肯定。因應2026年市場趨勢，台新進一步擴大加碼通路至百大場景：納入LINE Pay等60大熱門加碼通路，涵蓋生活量販（唐吉訶德、LOPIA）、醫療藥妝、遊戲影音（Steam、MyCard），更前瞻導入AI應用工具（ChatGPT、Notion、Canva），實現一張卡滿足全客群全場景的消費需求。

台新銀行支付金融處、數位金融處長黃天麟表示，上路2天已有10000卡友使用台新卡搭乘北捷。未來台新信用卡新戶只要在國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）綁定感應乘車，享最高10次免費，舊客戶領券則享5次免費。

2026年台新銀持續深化生活金融觸角，第一季將贊助江蕙、動力火車等重量級演唱會，以及「蜷川實花」特展、大英博物館「埃及之王法老」等國際藝文活動，提供卡友優先購票與專屬優惠。

迎接新春，台新推出Richart Mastercard「吉綠版」限量卡面（限量20,000名），結合獨特LED技術，感應時發出綠光，象徵永續與吉利暢行。同步推出「Richart優惠券福袋」，「吉綠券」給新年討吉利，LINE Pay等多通路最高5.3%，針對餐飲飯店提供最高8%、保費5.3%高額回饋，新戶申辦更享有不限通路最高10%點數回饋或精選行李箱首刷禮。