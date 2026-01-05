快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

港務公司攜手玉山國家公園 啟動生態永續守護行動

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

港務公司持續以行動實踐企業永續理念，正式啟動「山952，港與您齊守護！」，守護玉山952天，以表示長久守護玉山我和你，進行玉山國家公園園區步道設施及環境教育活動認養贊助計畫，攜手玉山國家公園管理處，共同深化生物多樣性保育與環境教育推動，展現企業關懷自然、生態共好的永續行動力。

港務公司董事長周永暉5日帶領業務副總經理張展榮、行政副總經理高傳凱及永續長張紋英，拜會玉山國家公園管理處，本次合作聚焦兩大核心包括「步道設施及環境教育活動認養」與「生物多樣性保育合作」，象徵雙方合作的山林守護行動，已從基礎設施維修的「點、線」，正式擴展到生態棲地保護的「面」，透過專業資源的互補，共同投入玉山國家公園珍貴的棲地維護與物種保育工作。

港務公司亦將該計畫與公司TIPC核心價值（團隊合作、誠信經營、專業服務、創造顧客）相互結合，持續打造「健康勞動力」典範，透過「山952，港與您齊守護！」計畫，鼓勵同仁走進山林、參與淨山與生態保育活動，在強健體魄的同時，親身實踐生態保育價值，讓每一位港務人都能成為守護臺灣生態的尖兵。

港務公司表示，未來與玉山國家公園管理處將持續秉持「互惠共榮、永續共好」之合作精神，積極響應全球「其他有效地區保育措施」（OECMs）發展趨勢，於生物多樣性保育及環境教育領域深化合作，共同對抗土地劣化並遏止生物多樣性喪失，實踐聯合國永續發展目標，為守護臺灣聖山注入具體且長遠的企業影響力。

玉山國家公園 生態保育 永續

延伸閱讀

雪季山難頻傳「玉山線暫停單攻」 玉管處：元旦起高海拔管制 　

影／玉山降雪！4人登山隊攀南二段傳失聯 今回報找到了

玉山南橫三山設人流計數器 優化國家公園經營

新光保全支持生物多樣性行動 以「Home for Bees」獲國際雙設計大獎

相關新聞

股匯不同步！因國際美元走強 新台幣今由升轉貶

新台幣匯率今日走勢震盪，呈現「先升後貶」格局，早盤一度隨亞洲貨幣反彈，不過午盤過後風向轉變，在國際美元走強影響下，新台幣...

過年旅遊旺季將至！銀行祭海外刷卡優惠「這張卡」最高回饋11%

農曆春節連假將至，不少民眾安排出國旅遊行程，除了哩程卡、飛行卡、航空卡等有許多優惠之外，對於一般信用卡的民眾，各大銀行也...

聯邦銀行進軍亞資高雄專區 新設亞資分行正式開業

響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，並對接高資產客群多元化且國際化的財富管理需求，聯邦銀行5日宣布位於高雄市前鎮區的「...

這不是詐騙！100元真的可以買虛擬幣 台灣大TWEX開放全民買幣

虛擬幣在全球掀起一股熱潮，也成為詐騙集團最愛用的詐騙工具之一。但要投資虛擬幣，需尋找可信賴的交易所。台灣大虛擬資產交易所...

郵政壽險助經濟弱勢保戶 提供保單借款優惠利率紓困方案

中華郵政為擴大協助經濟弱勢之郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，申辦期間自115年1月1日至3月31...

土銀攜手國防部推出「國軍官兵急難貸款」元旦上路 每人最高120萬

為落實對國軍官兵的關懷，土地銀行自115年元旦起受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」，提供現役官兵傷病醫護、喪葬、災害、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。