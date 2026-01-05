這不是詐騙！100元真的可以買虛擬幣 台灣大TWEX開放全民買幣

虛擬幣在全球掀起一股熱潮，也成為詐騙集團最愛用的詐騙工具之一。但要投資虛擬幣，需尋找可信賴的交易所。台灣大虛擬資產交易所TWEX 5日宣布，即日起不限台灣大哥大（3045）用戶，全民皆可透過「台灣大哥大 App」直接購買虛擬資產，起投門檻最低100元即可入手比特幣、乙太幣。

台灣大表示，持續深化虛擬資產服務布局，TWEX正式上架富邦證券AI PRO App，富邦證券會員可於既有投資介面中完成虛擬資產交易，讓虛擬資產更自然地融入日常投資流程。

台灣大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，許多民眾想參與虛擬資產，第一個想逢低買入，第二個就是需要「可信賴的平台」。

林之晨指出，台灣大於去年5月成立TWEX台灣大虛擬資產交易所，以集團資源全力支持合法合規的Web3應用，並運用電信長期守護用戶資料與交易的資安天賦，打造TWEX成為可信賴的平台。

林之晨強調，今日TWEX進一步擴大服務範圍，正式開放所有自然人用戶使用，亦即非台灣大電信服務用戶，亦可註冊會員、開始累積虛擬資產，用戶只要下載安裝「台灣大哥大App」或「富邦證券AI PRO App」，進入 TWEX頁面，即可在官方入口完成註冊、身分驗證與銀行綁定，立刻把虛擬資產納入投資配置。TWEX去年成立後，會員數持續快速成長，如今隨著服務開放全民，並同步進駐富邦證券AI PRO App，期望能把TWEX穩健的服務，提供給更多期望參與虛擬資產成長的投資人。

台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，TWEX自上線以來，每月註冊用戶數持續雙位數成長，超過七成用戶以小額投資為主，近五成用戶為40歲以上族群，成功「破圈」吸引多元客層，相信在開放全民使用後，將進一步拓展投資族群，推動虛擬資產在合規、安全環境下走向大眾市場。

台灣大指出，慶祝TWEX台灣大虛擬資產交易所於富邦證券AI PRO APP正式上線，推出交易手續費限時優惠。即日起至2026年12月31日止，富邦證券AI PRO APP用戶透過富邦證券AI PRO APP註冊TWEX，並完成身分驗證與銀行綁定驗證，即享交易手續費9折，優惠期370天；符合特定條件的富邦證券尊榮用戶，另可申請交易手續費51折專屬方案，提供最佳虛擬資產投資體驗。