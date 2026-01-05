快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

這不是詐騙！100元真的可以買虛擬幣 台灣大TWEX開放全民買幣

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

虛擬幣在全球掀起一股熱潮，也成為詐騙集團最愛用的詐騙工具之一。但要投資虛擬幣，需尋找可信賴的交易所。台灣大虛擬資產交易所TWEX 5日宣布，即日起不限台灣大哥大（3045）用戶，全民皆可透過「台灣大哥大 App」直接購買虛擬資產，起投門檻最低100元即可入手比特幣、乙太幣。

台灣大表示，持續深化虛擬資產服務布局，TWEX正式上架富邦證券AI PRO App，富邦證券會員可於既有投資介面中完成虛擬資產交易，讓虛擬資產更自然地融入日常投資流程。

台灣大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，許多民眾想參與虛擬資產，第一個想逢低買入，第二個就是需要「可信賴的平台」。

林之晨指出，台灣大於去年5月成立TWEX台灣大虛擬資產交易所，以集團資源全力支持合法合規的Web3應用，並運用電信長期守護用戶資料與交易的資安天賦，打造TWEX成為可信賴的平台。

林之晨強調，今日TWEX進一步擴大服務範圍，正式開放所有自然人用戶使用，亦即非台灣大電信服務用戶，亦可註冊會員、開始累積虛擬資產，用戶只要下載安裝「台灣大哥大App」或「富邦證券AI PRO App」，進入 TWEX頁面，即可在官方入口完成註冊、身分驗證與銀行綁定，立刻把虛擬資產納入投資配置。TWEX去年成立後，會員數持續快速成長，如今隨著服務開放全民，並同步進駐富邦證券AI PRO App，期望能把TWEX穩健的服務，提供給更多期望參與虛擬資產成長的投資人。

台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，TWEX自上線以來，每月註冊用戶數持續雙位數成長，超過七成用戶以小額投資為主，近五成用戶為40歲以上族群，成功「破圈」吸引多元客層，相信在開放全民使用後，將進一步拓展投資族群，推動虛擬資產在合規、安全環境下走向大眾市場。

台灣大指出，慶祝TWEX台灣大虛擬資產交易所於富邦證券AI PRO APP正式上線，推出交易手續費限時優惠。即日起至2026年12月31日止，富邦證券AI PRO APP用戶透過富邦證券AI PRO APP註冊TWEX，並完成身分驗證與銀行綁定驗證，即享交易手續費9折，優惠期370天；符合特定條件的富邦證券尊榮用戶，另可申請交易手續費51折專屬方案，提供最佳虛擬資產投資體驗。

台灣大哥大 富邦 詐騙集團 比特幣 資安

延伸閱讀

遠傳、台灣大跨年夜 OTT TV表現 同寫佳績

OTT TV一站購足 台灣大「影音多享組」單月銷量年增40%

USPACE營收3年翻7倍、WeMo6個月驗證獲利模式...台灣大車一站式服務到位

台灣大哥大奪「友善家庭職場獎」 每月10天居家上班、育兒補助12萬元

相關新聞

股匯不同步！因國際美元走強 新台幣今由升轉貶

新台幣匯率今日走勢震盪，呈現「先升後貶」格局，早盤一度隨亞洲貨幣反彈，不過午盤過後風向轉變，在國際美元走強影響下，新台幣...

過年旅遊旺季將至！銀行祭海外刷卡優惠「這張卡」最高回饋11%

農曆春節連假將至，不少民眾安排出國旅遊行程，除了哩程卡、飛行卡、航空卡等有許多優惠之外，對於一般信用卡的民眾，各大銀行也...

聯邦銀行進軍亞資高雄專區 新設亞資分行正式開業

響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，並對接高資產客群多元化且國際化的財富管理需求，聯邦銀行5日宣布位於高雄市前鎮區的「...

這不是詐騙！100元真的可以買虛擬幣 台灣大TWEX開放全民買幣

虛擬幣在全球掀起一股熱潮，也成為詐騙集團最愛用的詐騙工具之一。但要投資虛擬幣，需尋找可信賴的交易所。台灣大虛擬資產交易所...

郵政壽險助經濟弱勢保戶 提供保單借款優惠利率紓困方案

中華郵政為擴大協助經濟弱勢之郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，申辦期間自115年1月1日至3月31...

土銀攜手國防部推出「國軍官兵急難貸款」元旦上路 每人最高120萬

為落實對國軍官兵的關懷，土地銀行自115年元旦起受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」，提供現役官兵傷病醫護、喪葬、災害、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。