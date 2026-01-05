股匯不同步！因國際美元走強 新台幣今由升轉貶

新台幣匯率今日走勢震盪，呈現「先升後貶」格局，早盤一度隨亞洲貨幣反彈，不過午盤過後風向轉變，在國際美元走強影響下，新台幣由升轉貶，終場貶值1.19角，收在31.538元。

匯銀人士指出，新台幣午盤後轉弱，關鍵仍在於國際美元續強。美元指數盤中升至接近99的高檔水準，反映市場資金重新回流美元資產，也使亞幣承壓，新台幣、韓元及日圓同步走弱。

匯銀主管認為，近期美元走強，並非單一事件驅動，而是多項因素疊加的結果。其中，美國突襲委內瑞拉，將總統馬杜洛夫婦帶回美國，一定程度上維繫美元在國際市場上的地位，其次，美國景氣維持高檔，也讓美元指數有所支撐。

此外，市場對於美國降息時點的預期仍反覆調整，在降息步調未明朗前，美元的利差優勢仍在，進一步鞏固美元的強勢地位。匯銀人士指出，只要美元指數維持在高檔盤旋，亞幣短線難以出現趨勢性升值，新台幣也較難脫離區間震盪格局。

展望後市，外匯市場人士表示，新台幣短線走勢仍將高度連動國際美元動向，後續需持續觀察美國金融市場表現、利率政策訊號，以及外資在台股與匯市的實際進出情況，預料匯價仍以震盪整理為主。