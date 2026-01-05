合庫LINE個人化服務再進化 新增18項通知服務

合庫LINE官方帳號「i秘書」(@cobank)不斷進化，綁定後即可掌握多項通知。今年更新增「金融卡領卡通知」、「線上貸款核准通知」、「信用卡申請進度查詢」等18項通知服務，防詐安全與數位便利再進化。

本次特別新增「臺外幣存款入帳及扣帳通知」，不論金額大小皆能即時提醒，讓客戶在交易發生的第一時間掌握帳務動態，全面降低詐騙風險，為客戶資產安全築起最堅實的防線，打造「安全守護、貼心服務」的數位服務體驗。

只需加入「合作金庫銀行」LINE官方帳號，輸入「綁定個人化服務」，同意服務條款並選擇OTP簡訊、網路銀行及行動銀行驗證等任一驗證方式，即可挑選通知項目並立即啟用。綁定完成後，客戶可隨時透過「管理個人化服務」新增或取消通知項目，享受靈活、便利且安全的數位金融體驗。

合庫金庫銀行於2025年度「國家品牌玉山獎」共榮獲四項「最佳產品類」及一項「最佳人氣品牌類」大獎。持續深耕年輕族群，透過 YouTube 推出「這樣做也很酷」及「合庫最強腦」系列影片，以翻轉品牌年齡層、行員印象、獲客場域及金融知識四大特色，打造嶄新的溝通模式；象徵合庫將以創新、專業與信任，持續引領金融服務新趨勢。