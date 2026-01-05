中華郵政推壽險保單借款紓困方案 優惠利率2.165%申辦至3月底

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中華郵政公司為擴大協助經濟弱勢的郵政壽險保戶，推出保單借款紓困方案，提供年利率2.165%的優惠借款利率，申辦期間自2026年1月1日起至3月31日止，優惠期間為期3年。

中華郵政指出，該方案適用於保險費已繳足1年以上，且累積有保單價值準備金、得辦理保單借款的有效契約保單。申請對象包括身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、依《特殊境遇家庭扶助條例》認定的特殊境遇家庭，以及因失業、無薪假、非自願離職、雇主實施減班休息或協商減薪、營收衰退導致獎金減少等情形，造成實質收入下降、生活困難者。

此外，無雇主但因營業收入下滑或暫停營業而出現經濟困難的客戶，也可提出申請。申請人須檢附相關證明文件，如身心障礙證明、中低收入戶證明、縣市政府核定文件，或資遣、無薪假、薪資減少等佐證資料，並持符合資格的保單向中華郵政提出申請。

中華郵政表示，同一要保人於本方案下，最高可累計新增借款金額為新台幣10萬元；若曾辦理紓困借款者，須先全數清償前一年度或之前已申辦的借款餘額，始得再次申請。優惠期間內適用年利率2.165%，期滿後若仍未清償，借款利率將自動回復至原保單約定利率。

中華郵政也提醒，民眾如有相關疑問，可撥打24小時客服專線0800-700-365洽詢。

保單 中華郵政 低收入戶

