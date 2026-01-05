過年旅遊旺季將至！銀行祭海外刷卡優惠「這張卡」最高回饋11%

農曆春節連假將至，不少民眾安排出國旅遊行程，除了哩程卡、飛行卡、航空卡等有許多優惠之外，對於一般信用卡的民眾，各大銀行也紛紛祭出海外刷卡的優惠，如聯邦銀行宣布吉鶴卡日本旅遊最高享11%回饋；台新銀行針對海外消費提供3.3%回饋。

聯邦銀行宣布2026年度全面升級吉鶴卡日本旅遊優惠，針對廣受好評的「日本旅遊祭」活動再加碼，提供日本境內消費最高11%回饋，主要內容包括日幣消費2.5%無上限、日本Apple Pay加碼最高2.5%，並針對旅客經常造訪的11大通路，包含7-ELEVEN、LAWSON、東京迪士尼、大阪環球影城、唐吉訶德等熱門商店，提供最高3%加碼回饋，此外，新戶於2026年1月1日至6月30日到日本實體商店使用吉鶴卡，額外享最高3%加碼。

台新Richart卡享有七大回饋方案，在「玩旅刷」方面，2026年權益再升級，涵蓋海外交通（SUICA/ICOCA/WOWPASS），並將航空公司擴至15家、旅行社擴至13家；另外，海外消費享3.3%回饋。 國泰世華CUBE卡的「趣旅行」權益方案，享最高3.3%小樹點（信用卡）回饋。

台北富邦J卡主打日韓泰旅遊回饋，其中日韓消費基本回饋3%。3月31日前Ｊ卡單筆滿新台幣1,000元，日韓實體消費加碼3%、泰國實體消費加碼5%，享最高6％回饋。