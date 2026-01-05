快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

聽新聞
0:00 / 0:00

土銀攜手國防部推出「國軍官兵急難貸款」元旦上路 每人最高120萬

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
土地銀行。圖／聯合報系資料照片
土地銀行。圖／聯合報系資料照片

為落實對國軍官兵的關懷，土地銀行自115年元旦起受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」，提供現役官兵傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護、小額紓困等七項金融協助，除小額紓困貸款上限為20萬元外，其餘六項貸款上限皆為60萬元，如果因多重急難申請多項貸款時，每人最高可貸款120萬元。

土銀說明，當國軍官兵面對突如其來的家庭變故、醫療支出等不可預期的緊急情況時，可由官兵本人透過國防部辦理申請「國軍官兵急難貸款」之傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護、小額紓困等七項金融協助，由國防部審核通過後，由土地銀行專責的22家分行完成後續對保及撥款作業，兼顧風險控管與人性關懷。

「國軍官兵急難貸款」利息計算依中華郵政2年期定期儲蓄存款機動利率減年息百分之零點零二五厘計算(現為1.695%)機動調整，扣款方式採每月自國軍官兵薪餉就源扣繳，若為停職、免職、撤職、退伍、解除召集或停役、廢止原核定起役，則必須在離職前繳清貸款。

土地銀行致力成為國家金融後盾，不僅長年推動勞工保險被保險人紓困、微型創業鳳凰、青年創業等多項政策性貸款，本次更獲選為 「國軍官兵急難貸款」指定銀行，發揮「急需即助、專款專用」核心原則，提供現役國軍官兵即時金融協助，以台灣最值得信賴的金融夥伴為己任，協助強化國家韌性、提升創業環境及穩定社會發展等政策目標。

延伸閱讀

主計長：軍人調薪牽涉其他公務員薪資計算比較複雜

美逮馬杜洛戰術北京恐仿效？國防部：國軍對突發狀況有準備

逾八成地方公會有疑慮 衛福部暫緩護理師彈性執登待取得共識重啟

缺工「Uber護理師」成趨勢 護師工會批罔顧病人安危：假彈性真卸責

相關新聞

過年旅遊旺季將至！銀行祭海外刷卡優惠「這張卡」最高回饋11%

農曆春節連假將至，不少民眾安排出國旅遊行程，除了哩程卡、飛行卡、航空卡等有許多優惠之外，對於一般信用卡的民眾，各大銀行也...

聯邦銀行進軍亞資高雄專區 新設亞資分行正式開業

響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，並對接高資產客群多元化且國際化的財富管理需求，聯邦銀行5日宣布位於高雄市前鎮區的「...

土銀攜手國防部推出「國軍官兵急難貸款」元旦上路 每人最高120萬

為落實對國軍官兵的關懷，土地銀行自115年元旦起受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」，提供現役官兵傷病醫護、喪葬、災害、...

台灣人壽「溢起健智」健康險 首創基因檢測預防失智

超前掌握失智風險！中信金旗下台灣人壽首創「台灣人壽溢起健智特定傷病定期健康保險」（簡稱「溢起健智」），整合失智症風險基因...

瑞銀財富管理 CIO：黃金價格有望沖高至5,400美元

黃金價格近期創下歷史新高，主要受美元走弱、地緣政治緊張加劇、制度性不確定性持續及季節性流動性偏緊等因素推動。瑞銀財富管理...

央行和經濟學人的台幣匯率論戰 陳冲：台灣雙率政策使房價一路走高

針對中央銀行與英國經濟學人雜誌之間的新台幣匯率論戰，新世代金融基金會董事長陳冲今日發文指出，2000年以降，市場有意無意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。