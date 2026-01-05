快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

國泰產險「住院醫療代墊服務」擴及日韓 業界唯一雙地升級

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
國泰產險推出新春加碼優惠，即日起至2026年3月31日，只要線上投保海外旅平險+旅遊不便險，有機會抽中福岡雙人來回機票，陪伴您旅程安心、服務升級。（國泰產險／提供）
國泰產險推出新春加碼優惠，即日起至2026年3月31日，只要線上投保海外旅平險+旅遊不便險，有機會抽中福岡雙人來回機票，陪伴您旅程安心、服務升級。（國泰產險／提供）

出國旅遊最擔憂發生突發意外與疾病，醫療費用更可能成為旅途中最大的風險。為守護民眾旅程，國泰產險宣布，即日起針對日本及韓國，提供「住院醫療代墊服務」，成為目前業界唯一同時提供兩大熱門旅遊國家「住院醫療代墊服務」的產險公司。民眾只要投保國泰產險海外旅遊險，選擇「傷害醫療」及「海外突發疾病醫療」保障額度均達新台幣120萬元，且附加海外旅遊不便保險，若於旅遊日本或韓國期間因意外或疾病住院，經當地醫院同意第三方代墊時，可由合作夥伴「聯合國際救援公司」直接代墊住院醫療費用，協助旅客在異地面臨緊急狀況時，分擔解燃眉之急。

由於短期旅客無法享有旅遊地國民健康保險，必須全額自費，若再涉及手術或重症治療，費用更可能飆升至數十萬甚至百萬新台幣，如此龐大的支出，往往超出一般旅客的負荷能力，凸顯海外旅遊的潛在風險及高度不確定性。2025年7月就發生一起案例，一名台灣旅客偕妻子與10歲兒子赴日本旅遊，第二天妻子突然因劇烈頭痛送醫急診，檢查確診為腦出血，需立即進行手術。短短數日間，住宿與醫療費用即高達 590萬日圓（約新台幣120萬元）；後續更因無法承受當地醫療費用，花費135萬台幣搭乘醫療專機返台。

國泰產險表示，過往旅客往往需先自掏腰包支付龐大醫療費用，並承受語言溝通與匯款上的困難；如今只要透過國泰產險24小時海外急難救助專線通報，確認保單符合「住院醫療代墊服務」資格，並完成簽署「海外醫療費用代墊同意書」及「理賠申請書」後，即可立即啟動代墊程序，由國泰產險委託合作夥伴「聯合國際救援公司」直接代墊住院醫療費用。代墊額度依保障額度而定，最高可達6.3萬美元（約新台幣200萬元）。

近年國人熱愛赴日本、韓國旅遊，國泰產險因此將該服務擴及日本、韓國，希望讓赴日、韓遊玩的旅客在異地面臨緊急狀況時，無需先行支付現金，也不必煩惱繁瑣流程，能安心專注於治療，讓旅程更添保障。國泰產險提醒，民眾出國前務必購買完善的海外旅遊保險保障，透過保險轉嫁風險，若再加上「住院醫療代墊服務」，更能如虎添翼安心飛出去。

延伸閱讀

自然邊坡走入歷史 嘉義市北排水上游護岸升級

好市多會員費要漲價了！這種卡別年費大漲600元 換來一新福利升級

台南新地標！「離婚500」招牌紅到日本 遊客狂朝聖：大家都愛

日經：駐韓美軍將擴大行動範圍 應對台灣突發事態

相關新聞

聯邦銀行進軍亞資高雄專區 新設亞資分行正式開業

響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，並對接高資產客群多元化且國際化的財富管理需求，聯邦銀行5日宣布位於高雄市前鎮區的「...

土銀攜手國防部推出「國軍官兵急難貸款」元旦上路 每人最高120萬

為落實對國軍官兵的關懷，土地銀行自115年元旦起受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」，提供現役官兵傷病醫護、喪葬、災害、...

台灣人壽「溢起健智」健康險 首創基因檢測預防失智

超前掌握失智風險！中信金旗下台灣人壽首創「台灣人壽溢起健智特定傷病定期健康保險」（簡稱「溢起健智」），整合失智症風險基因...

瑞銀財富管理 CIO：黃金價格有望沖高至5,400美元

黃金價格近期創下歷史新高，主要受美元走弱、地緣政治緊張加劇、制度性不確定性持續及季節性流動性偏緊等因素推動。瑞銀財富管理...

央行和經濟學人的台幣匯率論戰 陳冲：台灣雙率政策使房價一路走高

針對中央銀行與英國經濟學人雜誌之間的新台幣匯率論戰，新世代金融基金會董事長陳冲今日發文指出，2000年以降，市場有意無意...

凱基金今年要徵才逾4,500人 鎖定 AI、財富管理等領域

凱基金控2026年擴大布局人才版圖，凱基金控暨五大子公司凱基銀行、凱基人壽、凱基證券、凱基投信及中華開發資本，今年預計招...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。