台灣人壽「溢起健智」健康險 首創基因檢測預防失智

超前掌握失智風險！中信金旗下台灣人壽首創「台灣人壽溢起健智特定傷病定期健康保險」（簡稱「溢起健智」），整合失智症風險基因檢測、7大腦部特定傷病保障及外溢保費回饋三大特色，鼓勵國人提前自主健康管理、遠離失智風險，「溢起」享受「健」康機「智」生活。

根據衛生福利部最新調查，113年65歲以上失智症人口達35萬人，130年失智症人數將翻倍成長，世界衛生組織（WHO）更將失智症列為全球公共衛生優先議題，失智症不僅影響患者，更對家庭照顧者與生活經濟造成巨大衝擊。台灣人壽「溢起健智」打造新世代預防失智攻略，透過「先知道、重保障、再回饋」三重防護，提前逆轉失智風險。

第一重：失智基因檢測「先知道」。台灣人壽攜手起元生物科技公司首創的雙基因（APOE 及TOMM40）檢測，保戶透過居家口腔黏膜採樣進行失智風險基因檢測，即可及早掌握阿茲海默症風險，預防或延緩疾病發生。

第二重：7大腦特定傷病「重保障」。台灣人壽鎖定腦中風後障礙（重度）、嚴重阿茲海默氏症等7項腦部特定傷病，提供全方位長照保障；繳費期間屆滿後十年內若確診任一疾病，最高除給付保障金額，並退還1.02倍年繳應繳保費，強化保障力道。

第三重：外溢折減無理賠「再回饋」。投保日起三年內完成失智症風險基因檢測，續年度起每年可享2%健康促進保費折減；如繳費期間屆滿後十年內未申請理賠，除可領回1.02倍年繳應繳保費總和，且保障至89歲保險年齡屆滿，兼顧保障與保本。

以40歲男性保「溢起健智」100 萬保額、20 年期繳為例，年繳保費 44,700元，即可享有三重保障，健康無理賠保費有去有回。台灣人壽「溢起健智」以「檢測先知道、傷病重保障、保費外溢再回饋」三重守護，讓保險不只是理賠工具，更是健康風險管理神器。