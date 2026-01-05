保險雙接軌 磊山保經：三面向定期檢視 確保符合保障及財務需求

保險業今年接軌IFRS 17、TW-ICS兩大新制，過去常被視為「一次購買、長期不變」的保單，在制度轉型與市場機制影響下，保障內容、費率結構與商品設計，皆可能隨時間與條件調整。磊山保經業務總經理林世德指出，在保單變動性提高的環境下，定期檢視成為必要流程，重點可歸納為三個面向。

林世德指出，過去高度保證化的保單設計，讓多數消費者習慣認為保障與費率終身不變，但在利率環境、醫療成本與風險結構不斷變化的情況下，這樣的認知已逐漸與現實脫節。他表示，制度轉型的目的，並非削弱保障，而是讓保險更能反映實際風險與市場條件，也使保險服務必須回到長期照顧與管理的本質。

林世德強調，在保單變動性提高的環境下，定期檢視的核心目的，在於協助保戶持續掌握自身保障與財務狀態，其重點可歸納為三個面向。

第一，確認保障內容是否仍符合實際需求：隨著家庭結構、收入狀況與醫療環境改變，原有保障配置可能需要重新檢視；透過定期檢視，可協助保戶確認保障範圍、額度與內容，是否仍能回應當前與未來的風險需求。

第二，檢視保險配置是否符合整體財務目標：保險是財務規劃的重要一環，定期檢視有助於評估保險在資產配置、風險承擔與長期目標中的角色，確保保障規劃能與人生階段、退休準備與財務方向保持一致。

第三，確保對保障內容與理賠條件的認知一致：透過定期說明與確認，協助保戶清楚理解保單條款、保障範圍與理賠條件，降低資訊落差，使保障期待與實際給付建立在一致的認知基礎之上。

林世德強調，定期檢視的目的並非推銷新商品，而是協助保戶在制度與市場變動中，持續理解自身保障狀態，讓保險真正發揮長期風險管理的功能，也讓服務關係得以穩定延續。

面對政策與市場變革，林世德也指出，定期檢視已不再只是確認保單是否合適，而是在不同人生階段中，協助客戶釐清自身需求，並依據風險樣態與財務目標，透過合適的工具與配置，回應保障、退休與傳承三大人生關鍵課題。

林世德也說，單靠人工已難以長期維持完整且一致的服務品質，透過數位與 AI 工具輔助資料彙整、提醒與紀錄追蹤，可協助建立穩定的服務流程，使專業的保險從業人員能將心力集中於風險判斷、溝通與說明，形成人與科技的互補合作。以「磊山 e 管家」為例，即是希望讓定期檢視成為可追蹤、可理解，且能被保戶長期接受的服務機制，協助其在商品與制度持續調整的環境中，持續掌握保障、退休與傳承的整體規劃狀態，讓專業陪伴能真正落實於保險服務的長期過程中。

面對制度與市場環境的持續演變，林世德強調，磊山以服務化經營、專業培訓與跨部門協作機制，協助業務團隊與合作夥伴建立長期服務能力，確保每一份保單在其完整服務周期中，皆能為客戶創造實質保障價值，才能協助保戶在不同人生階段，穩健規劃保障、退休與世代傳承，讓保險真正成為守護人生的重要支持，同時也為企業累積穩健且可持續的品牌信任。